曾任職北市萬豪酒店服務生的林姓女子，2020年10月在酒店VIP包廂撿到客人錢包，竟侵占錢包財物，持客人信用卡盜領6萬9000元現金，還在超商盜刷消費，檢察官雖一度給予林女緩起訴處分，但事後林女遭緩起訴撤銷確定，台北地檢署再次偵結，依詐欺、侵占等罪起訴林女。

起訴指出，林女曾在萬豪酒店擔任服務生，2020年10月8日凌晨約3時22分，在酒店VIP包廂內門後的櫃子，拾獲客人消費時遺留的錢包，內有現金6萬元、身分證、健保卡、2張信用卡，林女竟侵占錢包拒不歸還。

林女先於當天上午9時前往飯店附近的超商，分別持客人的2張信用卡提領3萬7000元、2萬元、1萬2000元，再騎車到另間超商，以信用卡小額刷卡免簽名服務功能，盜刷消費125元。

事後客人發現錢包遺失，錢被盜領、且信用卡遭盜刷，報警處理，警方調閱監視器，查出林女涉案，依竊盜、妨害電腦使用等罪送辦。

檢方調查後，認為林女不構成竊盜、妨害電腦使用罪，林女犯行涉犯侵占遺失物、非法由自動付款設備取財、詐欺得利等罪，依法提起公訴。