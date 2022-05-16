滯留鋒面影響，氣象局發布嘉義以北及花蓮14縣市大雨特報，氣象局表示，今雨勢明顯，西半部、東北部均有陣雨或雷雨，明天起至周四雨勢減少，溫度稍回升，接著下波梅雨滯留鋒面周五接近，影響到下周一，連4天各地都有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局發布14縣市大雨特報。（氣象局提供）

氣象局表示，受滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象局發布基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣14縣市大雨特報，滯留鋒面影響，今(16日)中部以北及及花蓮山區有局部大雨發生的機率，須注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局表示，今天鋒面位於巴士海峽，且有水氣移進台灣上空，雨勢明顯，其他地區也有短暫陣雨，注意雷擊及強陣風；氣溫方面，東北季風持續影響，各地天氣比昨天還涼，今晨最低溫在新北14.7度，北部及東北部白天高溫僅18至20度，其他地區白天高溫則在21至23度；清晨及夜晚低溫中部以北及東北部16至18度，其他地區低溫約19至21度。

氣象局指出，周二（17日）起水氣逐漸減少，東半部局部短暫陣雨，西半部短暫陣雨後多雲，白天東北季風減弱，氣溫稍回升，約16至21度；周三、四（18日、19日）大台北、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲午後局部短暫雷陣雨；白天舒適溫暖，約19至28度，早晚稍涼。

氣象局指出，周五至周日（20至22日）另一滯留鋒面接近，水氣又逐漸增多，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，亦有不定時局部短暫陣雨或雷雨。下周一（23日）鋒面影響，水氣較多，西半部及東北部短暫陣雨，其他地區局部短暫陣雨。