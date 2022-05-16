個性海派又說話風格嗆辣直率的女星楊繡惠，上節目時總是帶來滿滿的效果，非常受到觀眾觀迎，57歲的她，還是圈內知名美魔女，多年來保持美艷外型，身材也相當火辣，雖不乏有人追，但始終單身，不料昨晚(5/15)楊繡惠突然宣布脫離單身，甜摟男星白雲喊話：「我們在一起了」，男方比她小了6歲。

楊繡惠昨晚無預警在臉書丟出震撼彈，曬出一張情侶同框照，甜蜜宣布：「我們在一起了，恭喜我們吧！」，最後還附上親吻表情符號，照片中，白雲穿著短褲休閒裝坐在椅子上，楊繡惠則穿了粉嫩色露肚裝緊貼著他站，一手搭白雲肩膀、一手十指緊扣，但她笑得眼睛都彎了，白雲卻是一臉彆扭，形成對比。

楊繡惠宣布交往白雲的消息一出後，外界無不送上祝福，此文底下出現一票「藍勾勾」明星留言，如黃豪平、謝晶晶、唐從聖、李國超等，眾星友無不驚訝，唐從聖笑稱：「難道是白雲哥快篩陽性，導致繡惠姊驗出兩條線，所以，先友後婚？」，還有表示「禮金準備好了」，貼文po出不過8小時，已狂吸超過7萬讚。

有趣的是，白雲之後也發文貼出私訊截圖，但卻不是他與「愛人」楊繡惠的情話綿綿，而是一個名為「黃精單身漢」的群組，成員是他的星友們，只見剛出院的納豆也不禁傳訊問：「乾，真的假的」，而他應該是之前開刀住院，許久沒在群組說話，讓白雲感動不已，趕緊回應：「豆哥你終於回應啦，我好想你啊」，因此公開了這張截圖，寫道：「我弟很快就要回來了！這麼關心我啊～」，可是對於新戀情，白雲仍是沒有回應。