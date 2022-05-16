0830:在俄軍猛烈攻擊下，盧甘斯克（Luhansk）州長海岱（Serhiy Haidai）說，烏克蘭部隊仍繼續控制當地約1/10的地區。據半島電視台（Al-Jazeera）報導，他說，俄羅斯尚未佔領魯別日諾耶（Rubizhne），北頓內茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）等市郊。
另一方面，烏克蘭國防部說，俄軍連續強攻烏東，想要在頓巴斯（Donbas）的交戰中圍攻烏克蘭部隊，並在已佔領的東北部戰略城鎮伊久姆（Izium）力抗烏軍反攻。
0750:烏軍反攻大突破 首度抵達俄邊境畫面曝光
英國《衛報》（The Guardian）引述烏克蘭智庫專家阿夫德耶娃（Maria Avdeeva）、烏克蘭記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）的推特發文，指出15日第一支烏克蘭部隊已經抵達俄烏邊境，顯示烏軍在東北地區擊退俄軍方面取得進展。
阿夫德耶娃指出，烏克蘭軍隊第127國土防衛旅第227營15日抵達哈爾科夫（Kharkiv）地區的俄羅斯邊境，影片也顯示幾名士兵在俄烏邊境合影。
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