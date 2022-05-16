俄烏在盧甘斯克和頓巴斯激戰

0830:在俄軍猛烈攻擊下，盧甘斯克（Luhansk）州長海岱（Serhiy Haidai）說，烏克蘭部隊仍繼續控制當地約1/10的地區。據半島電視台（Al-Jazeera）報導，他說，俄羅斯尚未佔領魯別日諾耶（Rubizhne），北頓內茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）等市郊。

另一方面，烏克蘭國防部說，俄軍連續強攻烏東，想要在頓巴斯（Donbas）的交戰中圍攻烏克蘭部隊，並在已佔領的東北部戰略城鎮伊久姆（Izium）力抗烏軍反攻。

一支烏克蘭部隊15日首度抵達俄烏邊境。圖為一支烏克蘭部隊在哈爾科夫北邊的樹林中穿梭。（圖／美聯社）

Beyond words. Today Ukrainian military 227th battalion of the 127th territorial defense brigade reached the border with Russia in the Kharkiv region. Glory to Ukraine! 💪🏻🇺🇦 pic.twitter.com/wFEFS89GhV — Maria Avdeeva (@maria_avdv) May 15, 2022

Alright, people, we have the first Ukrainian unit coming up to the Russian border as part of the counter offensive action northeast of Kharkiv.

We should expect Russia to lose this salient north of the city as well in the coming days.

Via @Liveuamap pic.twitter.com/ONEU6BGaLU — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 15, 2022

0750:烏軍反攻大突破 首度抵達俄邊境畫面曝光

英國《衛報》（The Guardian）引述烏克蘭智庫專家阿夫德耶娃（Maria Avdeeva）、烏克蘭記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）的推特發文，指出15日第一支烏克蘭部隊已經抵達俄烏邊境，顯示烏軍在東北地區擊退俄軍方面取得進展。

阿夫德耶娃指出，烏克蘭軍隊第127國土防衛旅第227營15日抵達哈爾科夫（Kharkiv）地區的俄羅斯邊境，影片也顯示幾名士兵在俄烏邊境合影。