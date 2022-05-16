國內疫情嚴峻，民進黨四月中旬曾在臉書發文指出，「新台灣模式」為重症求清零、有效管控輕症，團結守護台灣。對此，媒體人黃揚明近日在網路節目中直言，蔡總統4月14日還在臉書解釋什麼是「新台灣模式」，也就是重症求清零，但現在叫「失敗」。

黃揚明在節目《全民平評理》中表示，蔡英文4月6日召開的防疫策略會議，仔細看與會成員，還會以為是民進黨選對會，我整理一下4月6日單日新增的本土確診約300多例上下，到現在連日破6萬例，大概30多天就暴增200倍，蔡總統4月14日在臉書出來解釋什麼是「新台灣模式」，也就是重症求清零，如果今天設定這樣，那現在叫「失敗」。

另外，黃揚明進一步提到，「政府講要重症清零，結果重症死亡率節節攀升，重症比例一直增加、壓不下來，代表醫療體系出狀況，就是醫療量能無法支應重症病患的需求，或者被延遲導致病情惡化，這個就是現階段面臨最大的問題」。他認為這代表了4月6日的這場會議，「根本毫無準備，根本就是一個嘴砲」。