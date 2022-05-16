誰也沒想到在這場至關重要的東區準決賽G7，竟由一名23歲的無名小將決定勝負！葛蘭特威廉斯16日單場投進7顆三分球，更拿下生涯新高27分，塔圖也有23分，協助「綠衫軍」塞爾提克109比81痛宰上季總冠軍公鹿，順利挺進東區冠軍賽遭遇東區龍頭熱火。

首場東區冠軍賽將於18日開打，這將是2020年東區冠軍賽對戰戲碼的重演，當時熱火在奧蘭多隔離泡泡園區，以4勝2敗淘汰塞爾提克晉級總冠軍賽，只是今天這場備受矚目的G7結果實在太讓人意外，沒想到公鹿的衛冕美夢竟被葛蘭特威廉斯粉碎。

塞爾提克同時寫下單場22顆三分球的季後賽G7最多三分球紀錄，雙方打完上半場，塞爾提克僅以48比43小幅領先，沒想到下半場一開始，塞爾提克就打出11比4猛攻拉開，更在下半場取得61分，反觀只讓公鹿攻下38分，造成最後痛宰公鹿28分結局。

公鹿以「字母哥」阿提托康波25分、20籃板及9助攻的準大三元表現最佳，可惜他在下半場在禁區投11中3，包含末節投6中1，自然讓公鹿更加無力反撲，哈勒戴也拿21分、8助攻，布魯克羅培茲15分、10籃板，只能說少了米德頓助陣，公鹿已經拚盡全力了。