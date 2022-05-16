曾任職新北市某社區保全的謝姓男子，知悉某位男住戶因智能障礙，不懂性事，竟於去年2度將他拐往警衛室樓梯間、廁所內，對他親嘴、上下其手，事後男子向母親說被保全葛格親嘴還「摸小鳥」，母親大驚，請管委會調閱監視器後，報警處理。台北地檢署依2個乘機猥褻罪起訴謝男。

起訴指出，謝男因任職新北市某住宅社區保全人員，結識被害男子，知悉男子為中度智能障礙，欠缺生活自理能力，未理解性相關舉動、接觸意義，於去年8月前某日，見男子獨自在社區內行走，遂將他帶往社區警衛室2樓樓梯間，脫下男子外褲及內褲，撫摸其下體，並親吻男子嘴巴、臉部數次。

謝男食髓知味，又於去年8月18日中午12時，再帶男子至警衛室1樓廁所內，再以相同手法猥褻男子洩慾，直至去年8月24日晚間，男子因舉止怪異，經母親詢問，男子說被謝男摸下體還親嘴，母親大驚，請求社區管理委員會協助調閱警衛室附近監視錄影畫面，並報警提告。