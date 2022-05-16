藝人小嫻（黃瑜嫻）與金剛（李信樵）在上周證實分手，兩人1年多的戀情成過去式，雙方過去的互動也全被翻出，網路名人鐵雄日前在臉書透露，雖然自己對小嫻和金剛沒有興趣，但演算法總會把兩人的相關新聞推薦給他，鐵雄還直言：「大部份金剛小嫻的新聞都很垃圾，垃圾到你真的會幹笑出來」，沒想到發文還釣出小嫻與金剛回應了。

網路名人鐵雄日前在臉書透露，他對金剛、小嫻的新聞很少關注，不過演算法都會把兩人的相關新聞推薦給他，鐵雄還直言：「大部份金剛小嫻的新聞都很垃圾，垃圾到你真的會幹笑出來」，不過鐵雄對於兩人曾因車輪框的爭執感到有趣，當時是小嫻開金剛的車出去，不小心刮花了對方剛換的新輪框，金剛看了之後當場變臉，小嫻則認為當下道歉沒用，所以沒道歉就繼續開車，之後小嫻覺得生氣，打電話痛罵金剛：「原來你覺得輪框比我重要！」結果變成金剛跟小嫻道歉，兩人才合好。

鐵雄坦言，他看完新聞後不知道該說什麼，「我怕我一開口會血流成河，所以我想知道大家是什麼想法？」沒想到，發文釣出小嫻留言：「我也被演算法帶來了 話說輪框這題是一年多前兩人在Club House訪問所聊的生活垃圾趣事，能被鐵雄寫一篇也太榮幸了吧」，鐵雄也回覆：「原來是這樣」，還說之後要招待小嫻吃喝玩樂，金剛也現身說：「其實我也覺得很多新聞都很幹，我看了也常幹笑」，小嫻和金剛高EQ回應也獲得網一片好評。