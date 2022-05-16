富驊(5465)第1季每股盈餘為0.42元，年增82.6%，受益於世界雲端伺服器、海量(Hyper scale)伺服器及超級電腦等品牌客戶持續加單，富驊預期，第2季獲利仍可較去年同期大幅增加，2022年獲利將較2021年大幅成長。

富驊長年深耕伺服器產品市場，憑藉著R&D研發設計和業務能力，以及高效能工廠支持優勢，與全球各大品牌客戶在JDM、ODM、OEM專案合作，目前新案持續進行，在伺服器產品市場奠定基礎，加上近年在生產端大力推動的垂直整合及高效率自動化已展現成效，對獲利有正面助益。

儘管IT產業受缺晶片及疫情影響，但伺服器市場需求強勁，新案也持續開發，利潤亦高於業界水平，富驊第1季合併毛利率12.61%，年增3.63個百分點，稅後盈餘為6180萬元，年增60.77%，每股盈餘為0.42元。

富驊表示，2022年第2季到2023年全球伺服器產業估計將進入加速成長期，缺料情況逐漸緩解、疫後新興生活型態、新伺服器平台推出、元宇宙應用等，都將推動伺服器出貨成長，大型資料中心、企業客戶，加上因應雲端、遠距服務等，對伺服器需求不墜，全球伺服器出貨量可望保持雙位數年增。

此外，富驊美國Axxion子公司高度的研發和設計能力，與北美市場各大品牌客戶有著堅強和緊密的合作關係，尤其是在中高端大型伺服器的專案項目，讓富驊對未來在伺服器產業的發展深具信心。

富驊前4月合併營收為14.75億元，富驊表示，目前訂單需求強勁，預期第2季獲利仍可持續較去年同期大幅度增加，2022年獲利表現將較2021年大幅成長。