海盜隊總教練謝爾頓(左)與主審爭執好壞球，遭到驅逐出場。（美聯社）

紅人先發投手格里尼（Hunter Greene）16日吞下苦澀的一敗，他登板7.1局與中繼投手華倫（Art Warren）共同封鎖海盜打線，全場未被擊出任何安打，但是海盜終場仍以1比0獲勝！這僅是大聯盟史上第6次有球隊未被擊出安打而輸球。

第8局下半，格里尼在1出局之後投出兩個四壞保送，還未失分就被總教練換下場。接手的華倫一登板竟然又連投4顆壞球，海盜只靠保送就進占滿壘。接著海耶斯（Ke'Bryan Hayes）一棒打成內滾出局，但這球有個較大的彈跳又很軟弱，紅人二壘手策動雙殺失敗，海耶斯安全上壘，同時送回價值連城的1分！

由於海盜是主場球隊，因此9局上半打完就結束比賽，紅人投手總計只投了8個半局的無安打，紀錄上不能算是「無安打比賽（必須投滿9局）」。

比賽中途紅人教練和球員都遵守不成文規矩，大家在休息區自動避開格里尼，和他保持「社交距離」，以免破壞他的好運。雖然輸掉比賽，格里尼是22歲的新秀，賽前成績1勝5敗、自責分率7.62，所以此戰還是讓他提升了很多自信。

1964年，.45子彈隊（現在的太空人）肯強森（Ken Johnson）是首位單人完成9局正式「無安打比賽」卻輸球的投手，至今仍沒有出現第2人。肯強森的對手是紅人，藉著失誤上壘並回來得分的是安打王彼德羅斯（Pete Rose），肯強森賽後感嘆這也算是一個偉大的紀錄了。