美國南加州教堂發生槍擊，造成1死5傷。

美國南加州一間教堂當地時間15日午後發生槍擊血案，造成1死5傷，美媒報導，當時教堂正舉行台灣會眾聚會，據信受害者多為台裔，年紀最長的受害者為92歲。

綜合《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）、《紐約時報》（New York Times）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，加州洛杉磯東南方城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日下午1時26分發生槍擊，造成6人中彈，其中1人當場傷重不治，另外4人重傷、1人輕傷。

橘郡警長辦公室（Orange County Sheriff's Department）發言人布朗（Carrie Braun）表示，據她所知，槍擊發生在教堂建築內，案發當時教堂內約有30名目擊者，多數據信為台裔，這些信徒聚在一起向一位前牧師致敬。

副警長霍爾洛克（Jeff Hallock）表示，當時教堂內正在舉行台灣會眾聚會，《洛杉磯時報》引述當局表示，多數受害者被描述為亞裔，且多數為台裔，最年長的受害者為92歲。根據教堂網站說明，爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）通常在上午10時起舉行禮拜。

New: A law enforcement source said officials believe the suspect was a 68-year-old Asian man who is originally from Las Vegas. No other details were available.



The victims were described as mostly Asian and mostly of Taiwanese descent, authorities said. https://t.co/S566hPeRum — Los Angeles Times (@latimes) May 15, 2022

洛斯蘭喬斯長老教會領袖（Presbytery of Los Ranchos）克芮麥（Tom Cramer）指出，槍擊發生時教堂內正舉行一場向一名前台灣教會牧師致敬的午餐會，該名牧師將返台，目前尚不清楚這名牧師是否在槍擊中受傷。

另外《洛杉磯時報》引述執法消息人士指出，警方逮捕的嫌疑犯據信為一名來自拉斯維加斯的68歲亞裔男子，他在教堂開槍後被會眾制伏。

警方目前仍在調查槍手行兇原因，包括是否為仇恨攻擊，或槍手是否與教會熟識，當局也未說明台灣會眾是否為槍擊目標。

美國南加州日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日下午發生槍擊，造成1死5傷。

《紐約時報》報導，拉古納伍茲臨時鎮長康內絲（Cynthia Conners）表示她有參與周日上午的禮拜，她說台灣會眾與教堂共享空間，她當天約在中午左右離開，而台灣會眾通常會待晚一點，約在午後離開。

在教堂擔任管風琴手的夏洛特．謝（Charlotte Hsieh）表示，當天中午禮拜結束後她就離開了，她說一直在禱告，無法想像在這樣一個安全、平靜的退休社區裡會發生這樣的事，「我和任何人一樣震驚。」

拉古納伍茲鎮是一個退休社區，約有1.8萬人口，居民年紀多在55歲以上。