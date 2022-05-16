《大學生了沒》班底出身的女星陳艾琳，日前才透露4月底被匡列隔離，因當時老公Alex(顏庭笙)確診，她跟2歲半愛女顏蘵得一起居家隔離7天，好不容易出關，昨天陳艾琳po了IG限動，竟表示女兒疑似被幼兒園同學傳染，一家得再度隔離，這回是孩子確診，讓她好心疼。

陳艾琳昨天(5/15)連續更新多則IG限時動態，曝光一家再度居隔的情況，透露其實這兩次居家隔離跟快篩，都是因為女兒顏蘵的同學確診，只是4月底他們一家居隔，隔天老公Alex快篩結果是陽性，因此得去其他地方單獨隔離，剩她跟女兒在家一打一，所幸7天後Alex痊癒平安歸來，一家3口好不容易又團聚。

陳艾琳透露其實兩次居隔，都是因為女兒學校有孩子確診。(取材自chen_ai_ling51 IG)

沒想到一家人恢復正常生活不到10天，女兒終於回到學校上課，竟又被通知學校有小朋友確診，又得開始居隔人生，而顏蘵這回沒躲過病毒，變成只有她確診，陳艾琳夫妻是快篩陰性，但也得陪著孩子一起3+4隔離，陳艾琳透露前天孩子不舒服到哭，她看著也哭了，嘆：「覺得病毒真的好無情，怎麼可以這樣對一個兩歲半的孩子」，還好顏蘵如今已恢復活力。

這回2歲半女兒確診，陳艾琳感嘆病毒無情，唯一慶幸的是至少一家3口能一起苦中作樂。(取材自chen_ai_ling51 IG)

對於一家人接連居隔又確診，唯有陳艾琳都躲過了病毒摧殘，她坦言有些擔心，「其實我這兩次都很懷疑自己是否也確診，是偽陰」，但因為一直都沒症狀，後來決定放下疑心、放過自己，不要因為懷疑而生了心病，這回女兒確診，陳艾琳自我安慰至少老公有在身邊一起度過，「3個人黏在一起也是蠻甜蜜的」，還能苦中作樂。