烏俄戰事拉長，東西歐間與西方陣線內部分歧逐漸明顯。歐美媒體分析各方立場差異的原因，有專家認為手段不同未必代表整體策略分裂；也有專家假設歐美正扮演好、壞警察，攜手對付俄國。

戰況瞬息萬變，不斷調整戰爭目標，軍隊士氣也影響政治動能。隨著烏俄戰爭戰線拉長，原本團結的西方陣線，即使目標仍一致，也逐漸出現歐洲內部分歧，以及西歐、美英對俄立場看似漸行漸遠的狀況。

時移世易，此時的戰爭角力與爆發之初已有所不同。俄國帶來的傷痛、俄軍失利以及烏克蘭舉國的英勇表現，都讓烏國民眾逐漸對勝利有了不同的想法。

歐洲方面，烏俄衝突以來的團結效應光環開始褪色，東西歐對俄態度的根本差異逐漸明顯。當然這裡的東歐必須排除堅決反對禁運俄國能源的歐盟「黑羊」匈牙利。

東歐國家本身就因錯綜複雜的歷史因素而對俄羅斯侵略者抱有敵意，且戰爭就在家門口，外溢效應時刻帶來安全威脅。因此當法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）或義大利總理德拉吉（Mario Draghi）積極推動烏俄停火或和談時，烏克蘭在內的東歐國家都深感不解與冒犯。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）13日在一個國際安全研討會中，意有所指地向八面玲瓏的法國總統馬克宏喊話，「別再致電（俄羅斯總統）蒲亭了」。她說：「若大家都不斷打給他，他就不會認為被孤立…這一點用都沒有…為何打給他？他是名罪犯。」

同天更爆出烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在義媒專訪中直指馬克宏曾要求烏克蘭在領土主權問題讓步，好讓蒲亭「挽回顏面」，遭澤倫斯基嚴正拒絕。

然而法國總統府隨後表明，「總統從未與蒲亭討論任何未經澤倫斯基同意的事，也從未要求澤倫斯基做出任何讓步。他一直說，由烏克蘭自行決定與俄國談判的條件」。但這起外交羅生門恐怕已為法烏情誼帶來裂痕。

由於士氣高漲且西方支援長程重型武器，戰爭早期曾做好讓烏東分離地區盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）自治準備的烏克蘭，如今看來不僅可以力守國土，更打算討回2014年被俄國吞併克里米亞（Crimea）。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）向政治新聞網Politico表示：「對烏克蘭而言，故事結局當然是解放被占領的土地，並要俄羅斯支付對我們造成的所有損失。」

顯然烏克蘭領袖目前沒有和平或停火談判的心情，在他們看來，形勢顯示，堅持極可能帶來大獲全勝，為何歐洲大國卻急著不惜退讓也要換取停火和談？

烏國官員告訴Politico，法、德曾經要求小國對俄國讓步的黑歷史也讓人無法信任，包括法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）期間，歐盟以和平協議換取俄國終止對喬治亞的入侵，以及2015年法德推動有益於俄國的明斯克（Minsk）協議。

西方陣營方面，英美與西歐對烏克蘭的支持立場與論調分歧更是逐漸明顯。

向烏克蘭提供大量援助的美國總統拜登（Joe Biden）上月26日怒斥蒲亭是「屠夫」，不能讓他「繼續掌權」；國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）更進一步挑明希望俄羅斯「被削弱到無法入侵烏克蘭」。顯示美國起初僅承諾盡力協助烏克蘭自衛的目標已出現策略轉向。

相較之下，馬克宏不僅拒絕立即把俄羅斯在烏克蘭的屠殺行徑稱作「種族滅絕」；更在9日的歐盟議會上表示，靠「羞辱」俄羅斯無法達成和平，歐洲「不能屈服於羞辱的誘惑，也不能屈服於復仇的情緒」。此番言論被解讀為馬克宏仍設法要與蒲亭妥協。

英美顯然已不再如歐洲人般相信外交解決管道，對俄羅斯的制裁也比法德更嚴格。布魯塞爾馬丹斯歐洲研究中心研究員德瑞亞（Eoin Drea）投書Politico批評，「英美國家試圖拯救烏克蘭；歐盟則試圖拯救自己…歐盟已越走越歪」。

法國政壇觀察家、記者穆特（Anne Elisabeth Moutet）表示同意馬克宏早期保持與俄羅斯溝通管道暢通的策略，但認為他近期的言論令人無法容忍，「他應該閉嘴…這些行為只對蒲亭一人有利」。

她提醒，馬克宏的策略秉持前總統戴高樂外交自主、利益至上的原則，不向美、中任何一方靠攏。

然而有觀察家對歐美立場差異抱持不同看法。法國前駐美暨聯合國大使阿羅（Gerard Araud）指出，美國耗資不菲，就是希望投資有所回報。「對華盛頓而言，長期戰略要務仍是對抗中國。這是『無謂損失』效應，他們正不靠一兵一卒削弱俄羅斯力量」。

此外，歐美兩方承受的經濟風險也不一樣，歐盟比美國更加暴露在戰爭經濟的後果之下。義大利前外交官卡內洛斯（Marco Carnelos）向瑞士「晨報」（Le Matin）指出，「問題在於，歐洲願意為莫斯科政權更替付出什麼代價？若達美國目標，經濟代價恐為天文數字」。

法國國立工藝學院工業經濟教授尚恩（Sébastien Jean）向法新社解釋，從經濟觀點來看，「英美以及以德國為首的歐洲所承受的影響非常不對等」。英美是主要能源生產國，對能源的依賴非常有限，工業金屬的供給鏈也更多元。「這會讓西歐與美英觀點非常不同」。

法國國際政治專家余傑（Vincent Hugeux）在法國一台（TF1）專訪中指出，不認為美歐有根本上的歧見。兩者的用字遣詞明顯有異，拜登的言論比馬克宏更激進、道德，「但這不代表整體策略相違。我不認為手段差異是西歐和美國破裂的象徵，他們應有意識到」。

華盛頓郵報專欄作家暨時代雜誌前編輯范德勒（David Von Drehle）13日的專文則提出另一個觀點。他假設，面對美國防長奧斯汀的「壞警察」，法國正嘗試扮演「好警察」的角色，聯手讓蒲亭殘暴的戰爭早日劃下句點。

好警察、壞警察策略用意是讓壞人有能「掌控」與「選擇未來」的假象。壞警察讓犯人感到絕望，范德勒分析，在俄羅斯兵敗如山倒、眾叛親離、北約（NATO）聲勢壯大之際，好警察就會登場，說：「讓我幫你保住顏面。你不必對付那些難纏的人，跟我說就好。」

不過范德勒強調，好警察仍舊是警察。法國向烏克蘭提供了自行火炮等武器、在聯合國上譴責俄羅斯入侵、向俄國祭出能扼殺經濟的嚴厲制裁，並派遣法醫專家蒐集俄國斯戰爭罪的證據，聯盟仍然有力。

好警察想提供蒲亭一個出口，但問題在於蒲亭冥頑不靈，不願承認已失敗。極權政體會創造一個騙子國家，他正欺騙自己除了投降外，還有其他退路。「若蒲亭夠聰明，就會接受法國對俄國投降條件的談判邀請。不幸的是，目前沒有證據顯示蒲亭有這樣的智慧」。

西方陣線是否會繼續支持烏克蘭，協助達成奪回克里米亞在內的所有遭占領土？美英企圖削弱俄國勢力，甚至讓蒲亭垮台的目標能否達成？抑或直接承受經濟制裁與能源禁運後果的歐盟大國無以為繼，選擇給予蒲亭「出口」，好儘快達到和平停火協議？戰爭團結效應褪去，西方陣線內部的角力正浮上檯面。