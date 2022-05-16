夢裡醒來，不少民眾總會想了解代表著什麼，是不是有事情正在發生、有人也會認為是預知夢。其實夢境確實有跡可循，心煦心理治療所蔡岳融心理師指出關鍵，從心理學教大家如何解夢！

●作夢代表著什麼？心理師：休息和「重新整理」。

蔡岳融心理師表示，睡眠當中的「作夢階段」對人體而言是個休息時刻，而夢境當中的感受，有可能是出自於夢境內容，但也有可能是當前的壓力正在睡眠中持續著，例如有人只是夢見自己正在走路卻覺得壓力山大，睡醒還是疲倦不堪；有人則是夢見自己正在面對一堆工作報表，但卻心情平靜。

另一方面，作夢也是一種大腦正重新組織各項事物的運作時刻，夢境會將腦海裡的各種人、事、時、地、物重新組合，且未必「日有所思，夜有所夢」，也有可能換個方式呈現同樣的關鍵感覺，或加進自己沒有意識到的畫面，即便是再破碎的線索、只是餘光瞄到的畫面，也可能被包含在其中。例如夢境中的抽獎號碼，也有可能是某個因為忙碌而忘掉的重要節日，因為對當事人而言是一樣重要的事情。而這點正是解夢的重要關鍵之一。

(圖/今健康提供)

●10大常見夢境代表什麼？

常見的夢境例如牙齒脫落、高空墜落、被追逐、夢見故人、沒穿衣服、演出失敗、特定地點、將要遲到、災難發生、夢見數字等這些都是相當普遍，幾乎可說是大多數人都夢見過的場景，有幾幕甚至連知名動畫電影都有安排橋段，許多人會對上述做出某種解釋，也常見多數民眾取得「共識」，例如一致認為夢見蜘蛛就是代表不好。不過蔡岳融心理師則認為，上述所有的夢境，其實並沒有一定的答案。

(圖/今健康提供)

●夢境代表著什麼意涵？心理師：沒有一定的答案。

蔡岳融心理師解釋，之所以沒有一定的答案，在於每個人對同一件事物的感受都不一樣，且如前述，夢境會隨著生活在腦中組合，當中的細節也未必相同。也就是說，即便是夢到同樣的夢，成因、細節、感受都會不一樣。

舉例來說，夢見掉牙，成因可能因為牙齒正在痛、將要住院、最近要換工作、發生出糗的事情等。細節有可能在早上的醫院，也有可能出現在下午的學校，又或是在中午的公園中。而對掉牙夢境的感受，有人會覺得羞愧、有人會覺得莫名其妙、也有人會覺得緊張、當然也有人會覺得無所謂。

(圖/今健康提供)

●夢境代表什麼？如何解讀？心理師教１招解夢、優化生活！

既然夢境的成因、細節、解讀都有所不同，那麼是不是沒有任何意義呢？其實也並非如此。蔡岳融心理師表示，既然知道夢境是從生活中的各種線索組成，那麼就可以反過來運用這些線索。夢醒之後，可先想想這夢境所帶來的感受為何，接下來細想剛剛夢到了些什麼，包括人、事、時、地、物，越多細節越好，如此就可以有個方向。接著可檢視生活中有哪些事情也可能帶來同樣的感覺，這件事情就有可能是生活中未被察覺到的，需要被正視或解決的。

．解夢步驟１：回想。

舉例來說，小明夢見自己在表演時沒穿衣服，當下覺得自己真是慌張、尷尬極了，相當丟臉。夢醒後，小明細想那慌張和尷尬的感覺，場景是在早上的學校、且有同事在場，但不記得人臉。

．解夢步驟２：聯想。

聯想之下，近日最讓他深怕會感到慌張、尷尬的，就是正在準備中的大公司面試。工作環境在求職網上有看過交誼廳和走廊且有窗戶，就像學校一般。因為尚未就職，因此看到同事卻認不出臉。也因為他對此工作相當期待，所以非常緊張，深怕自己在面試時搞砸，就像沒穿衣服一般尷尬、緊張。這件事他並沒有意識到自己很緊張，而他緊張是出自於沒有信心，即便他其實相當優秀。

．解夢步驟３：運用。

推論到這，他就可以在面試前多作演練、整理好面試要穿的衣服及資料等，最重要的就是了解自己的實力、調整心態、透過生活中各種方式提升自己的信心。如此生活、面試、壓力都可能有所改善。

●夢境可以是個生活線索，但是別讓線索誤了生活。

當然，上述僅是個例子，夢見自己沒穿衣服其實也很常見，可能的原因也有很多，細節也未必相同，給人的感受也有所不同，不論任何在意的夢境都可以用上述的方式來推論，更有助幫助當下的生活。而若推論不出來，其實也不必太為難自己，重要的是做當下自己能做的事情，過好當下的生活。若有需要，也可以尋求心理師協助專業分析幫助釐清。