北市老字號五星級飯店「亞都麗緻飯店」，與唐姓鄰居屢生糾紛，唐女認為飯店長期將防火巷當成員工送貨走道，每天都有人進進出出，附近住戶不堪其擾，因而心生不滿，她去年12月與飯店副理爭執時，一時激動，怒嗆飯店「強盜流氓」、「不要臉」，飯店認為名譽受損，提起告訴。台北地檢署依公然侮辱罪起訴唐女。

據了解，唐女長期與亞都麗緻飯店因防火巷及違建等問題，屢生糾紛，唐2019年曾向媒體爆料，指亞都麗緻將防火巷當成員工送貨走道，每天都有人進進出出，讓住戶不堪其擾。

當時亞都麗緻曾回應，針對民眾反應人員進出頻繁又有噪音的問題，過去已經多次跟住戶溝通，還請環保局到場檢測是否有分貝超標的情況，但最後並未違規。不過，雙方仍為此事一再起爭執。

起訴指出，家住北市中山區的唐女，與亞都麗緻飯店為鄰居，因亞都麗緻飯店員工使用雙方相鄰的防火巷通行，讓她不堪其擾，而心生不滿。

去年12月28日下午1時10分，唐女在其住處樓梯間，再因飯店員工進出防火巷一事，與亞都麗緻飯店工程安全部劉姓副理發生爭執。

唐女一氣之下，對著眾人辱罵「你們家飯店強盜、流氓」、「不要臉」，事後亞都麗緻飯店認為唐女言語已損害飯店名譽，向台北地檢署提出告訴。