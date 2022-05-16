Dream Come True!! Class of 2010….aka 2022 but we got it done! Thanks to my whole village that helped me get across the finish line. Made the promise when I left and had to see it through. Official @davidsoncollege alum 🙌🏽 Momma we made it! #greatdaytobeawildcat pic.twitter.com/vRRo77Mkx5 — Stephen Curry (@StephenCurry30) May 15, 2022

根據勇士官方16日正式發布，在進入NBA打了13個球季之後，史蒂芬柯瑞已經在今年春天完成最後一個學期課程，將從戴維森學院文學系正式畢業，可惜17日舉行的畢業典禮，柯瑞將因準備西區冠軍賽無法出席，但他的名字已經被列在畢業生名單之中。

「夢想成真！雖然我從2010年等到2022年，卻還是完成任務了，感謝我整個家族幫助我衝過了終點線，」柯瑞發推表示，「我做到了當初我離開學校時的承諾，且見證自己即將畢業，感謝戴維森學院，媽媽我們做到了。＃做野貓的最佳日子」

柯瑞堪稱戴維森學院校史最佳籃球員，因為包含得分、三分球、罰球、進球數、抄截等數據都居校隊隊史最多的地位，如今隨著他順利畢業，他的球衣將可以宣告退役，因為戴維森學院規定，只有完成學業畢業的球員球衣才可退役。

勇士今天也迎來另外一個好消息，那就是在西區準決賽G4賽前新冠檢測呈現陽性的總教練科爾，在缺席3場季後賽之後，目前已經解除健康與安全協議重返球隊，19日的西區冠軍賽首戰，可望重新看到科爾站在場邊執教，他們的對手將是今天太陽與獨行俠之戰勝隊。