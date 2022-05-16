大陸餐飲業富二代汪小菲，去年與女星大S（徐熙媛）離婚後便回到家鄉開設全新的餐飲品牌，但近期卻在網路有謠言上傳出「餐廳無法營業」、「破產」等負面新聞。對此，汪小菲今（16）日凌晨再度發文駁斥謠言，更怒嗆造謠者「有證據讓你終身免費吃」再度引發話題。

汪小菲在今日凌晨1點15分於微博上公開一段影片，影片中他以文字敘述，受到北京疫情防控要求，「五一」假期後餐飲業得繼續暫停內用服務，無疑是對實體餐飲業是一大衝擊，因次他在影片中也特別表示「在不同的環境下面，我們改變不了這個環境，我們就要去適應它，所以不能氣餒」。

汪小菲也在貼文中強調「從沒說過扛不著、倒閉類似的東西，更不可能流眼淚，太開玩笑了。這麼多愛我們的客人，這麼多位了讓麻六記更好的員工，我們的堅強和適應能力是造謠者想像不到的」，並透露外賣的銷售額是實體店面的3倍之多，因此影片中即使店內空無一人，椅子全堆疊在一起，廚房裡仍看得出來相當忙碌，但隨著謠言越傳越烈汪小菲也再度向造謠者喊話「你給我找出一個我說這話的證據，我讓您麻六記終身免費吃」。

汪小菲公開店內真實情況。（圖／微博@汪小菲）

事實上，根據汪小菲影片透露的資訊，他旗下的餐飲品牌擁有17家店面、約2000名員工，雖多次負面消息仍持續營業並沒有被疫情及謠言打倒。另外，汪小菲近期也被網友發現觀看劉畊宏與妻子王婉霏的健身直播，甚至大方抖內價值1000人民幣（約新台幣4400元）的禮物，夫妻倆看到他後也立刻上前打招呼，被網友笑稱「原來也是畊宏男孩」意外受到矚目。