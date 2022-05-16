基隆染疫2歲童13日高燒42.4度，被診斷為急性腦膜炎，14日凌晨轉送台北榮總，急救後仍不治，引起外界關注，台大急診醫學部臨床教授李建璋指出， Omicron對兒童來說不是巧虎，而是虎姑婆，在美國的死亡率是流感7倍，且對東方小孩表現更糟，香港統計有15%小朋友染疫後會痙攣、演變成腦炎，特別兇猛。

李建璋昨（15日）在臉書表示，雖然大家都普遍認為Omicron 對打了疫苗的青壯人口就是個感冒，公布的死亡病患，通常是有慢性病或是沒有打疫苗的老人，但如果把這樣的觀念帶到兒童，可能就錯了，因為Omicron對兒童特別兇猛。

李建璋表示，美國統計發現，兒童Omicron住院比例高於成人，在高峰時期，整體住院人數是Delta流行期的5倍，Omicron流行期間，死亡總數上升3.3倍， 自2022年以來，全美共有616個兒童死亡。所以對兒童，不要以為它是流感，流感死亡率僅0.05%，但Omicron死亡率高達0.35%，是流感7倍，連沒有慢性病的健康兒童也有可能遭受重症無情的打擊。

李建璋指出，有醫生已經觀察到，Omicron在兒童的表現明顯和Delta 不同，Omicron以哮吼和細支氣管炎為主，這些情況發生在學齡前兒童需要住院，而更糟的是， Omicron 對東方小孩的表現和歐美不一樣，香港統計15%的小朋友得到Omicron之後有神經學上的表現，會痙攣也會演變成腦炎，這可以解釋為何台灣2個過世的兒童都有腦炎。

李建璋指出，對兒童來說Omicron疫情才剛開始，急重症能量能就已經亮紅燈，不敢想像當高峰來時，這些兒童要去哪裡住院。尤其過去兩年兒童感染症大幅下降，很多兒童急重症的醫師和護理師都已經阿婆浪槓（台語，意指逃走、逃亡）。當務之急要趕快盤點現有的兒童專責病房量能，也要準備兒童急重症專業人員教召的計畫，讓過去流失的兒童急重症人員有管道、有支持、而且也有信心回來幫助前線。

李建璋也呼籲家長不要遲疑了，這一次兒童面對的不再是巧虎而是虎姑婆，該打疫苗的年齡就快打疫苗，至於6個月大到5歲的兒童，美國FDA的疫苗核准卡關，但預計6月可能會出來，政府也應該準備好，先預下訂單，到時能夠同步開始對這一次 Omicron攻擊最兇猛的族群施打疫苗。