昨天(5/15)楊繡惠突在個人臉書po出與白雲的甜蜜合照，宣布「我們在一起了！」，讓眾星友及廣大網友驚喜不已，連他們的朋友都狂追問到底是真的還假的，白雲對此則是親口回應了4個字，被認為是確認了與楊繡惠當今的關係。

楊繡惠公開po文與白雲交往，脫單文不過一晚就狂吸8萬讚，而因為同框照中兩人表情差異很大，楊繡惠笑得甜，白雲則是面露窘樣，惹得「萬老師」郭昱晴也耐不住好奇追問：「白雲哥的表情怎麼回事？」，結果釣出白雲本人回應：「出事了啦！」，小嫻接著道恭喜，白雲則回應：「最近大家心情不是很好，沖喜！沖喜！」，接連兩度親回的答案，被認為是認了與楊繡惠的關係。

小嫻送上恭喜，白雲說是給最近心情不好的大家「沖喜」。(翻攝自楊繡惠臉書)

不只楊繡惠po文，白雲也在自己臉書貼出好友群組對話截圖，討論這件事，女星江泳錡因此留言：「哥，大家都關心您啊！聘金準備好了嗎？」，白雲驚喜回應：「幹什麼東西啊，你們準備什麼啊…女方要十二萬台幣……我會通知你們的啦！」，竟直接拉進度條到結婚階段，再掀熱議。

被江泳錡追問聘金的事，白雲竟親回結婚進度。(翻攝自白雲 天空的家臉書)

對於白雲跟楊繡惠成了戀人關係一事，外界無不感到震驚，但也是樂觀其成，送上滿滿的祝福，直呼是「天大的喜事」，還驚動立法院副院長留言：「天啊！認真？」，據《ETtoday星光雲》報導，面對媒體關心，楊繡惠跟白雲都尚未做出正式回應。