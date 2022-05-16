疫情持續惡化衝擊醫療量能，儘管衛福部長陳時中稱空床率高達50％，但現實卻是有確診民眾等不到床位不治。媒體人黃揚明爆料，近2周內台灣各處的孤獨死案例暴增，讓遺物整理師們忙翻，每天都要接案子。

國民黨台北市前議員羅智強、民眾黨立委高虹安及黃揚明昨（15）日在《全民平評理》針對疫情狀況進行討論。羅智強首先表示，現在疫情狀況嚴峻，民眾都相當關心，但其實疫情分岔下來還有許多問題是大家沒有注意到的。

羅智強指出，雖然去年確診死亡的案例是800多人，但去年的死亡人數卻比前年多了1萬多人！他說，這些人可能是因為其他原因，甚至是死於新冠肺炎以外的病症，但究其原因卻是因為疫情的關係而遭到醫療排擠，「其他國家把這稱為疫情期間的『超額死亡』」。

黃揚明也爆料，有在做類似遺物整理師工作的朋友，每當有人過世後就會去協助進行清理工作，對方透露這兩星期發生的「孤獨死」案例暴增，一下多出非常多，導致他們每天都要接案，但這些人不見得是因為染疫身亡，而是因為醫療量能受到衝擊造成的超額死亡，直言「這些本來需要去就醫的人被排擠，是現階段要緊急去克服的問題」。