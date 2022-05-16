連接高雄與屏東潮州的台88線快速道路今（16日）上午8時許發生車禍，據了解，1輛警車行經西向大發、萬丹路段，因不明原因與另2部自小客車發生車禍，其中2車遭撞後橫倒在車道上，警消獲報後已趕往現場順利排除車禍，詳細肇事原因仍待後續釐清。目前該路段車流嚴重回堵，時速仍呈紫爆，盼請用路人於萬丹路段提前改道。