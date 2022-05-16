台88線車禍 1警車2轎車撞成一團 車流回堵紫爆 09:182022/05/16 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台88線西向大發路段16日上午發生車禍，1輛警車與2輛自小客車因不明原因發生車禍佔道。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連接高雄與屏東潮州的台88線快速道路今（16日）上午8時許發生車禍，據了解，1輛警車行經西向大發、萬丹路段，因不明原因與另2部自小客車發生車禍，其中2車遭撞後橫倒在車道上，警消獲報後已趕往現場順利排除車禍，詳細肇事原因仍待後續釐清。目前該路段車流嚴重回堵，時速仍呈紫爆，盼請用路人於萬丹路段提前改道。 老婆跟人走！帶男閨蜜奔娘家過夜 他綠炸怒反擊 國3恐怖11車連撞 台積電工程師噴飛「遭車輾」父母崩潰 #台88 #萬丹 #屏東 #車禍 #警車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北男深夜自撞警車 機車撞爛成廢鐵 女友噴飛命危 15:372022/05/13 社會 車禍撞出「另類嬌點」 他見Tesla車牌直呼：好酷好特別 20:292022/05/15 社會 台南離奇車禍駕駛慘死 方向盤消失玻璃留可疑彈孔 03:062022/05/13 社會 國3北上慘烈連環撞 1男噴飛南下車道爆頭亡 傷者達8人 10:212022/05/14 社會 桃園女駕車暴衝釀7傷 女高中生斷腿、臉撕裂傷 母跪求行車紀錄器 12:482022/05/12 社會 屏東騎士自摔墜大排被沖走 救起已無生命徵象 11:172022/05/15 社會 三級警戒遭爆高檔Villa群聚開趴 高官訴願大逆轉免罰10萬 09:142022/05/12 社會 屏東縣＋1299 第四劑明開打 65歲以上月底前接種可拿500元 15:012022/05/15 生活 屏東同安國小自製攤車 家長捐食材支持 04:102022/05/12 地方新聞 屏東＋1061 師生染疫累計破千例 即起發放近萬份校園快篩劑 17:362022/05/12 生活 方順吉父車禍顱內出血 跪求集氣「再多陪個我們幾年」 13:182022/05/14 娛樂 屏東清晨大雨 25歲騎士摔落大排水溝身亡 17:222022/05/15 社會 新北醫師造謠快篩劑車禍假訊息 陳其邁怒了要求公開道歉 16:192022/05/13 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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