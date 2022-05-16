公鹿當家球星「字母哥」阿提托康波16日貢獻25分、20籃板及9助攻的準大三元數據，卻還是無力挽回上季總冠軍公鹿提前在季後賽次輪淘汰命運，讓他賽後不禁大嘆身心沉重，更強調假如米德頓沒有受傷，或許當前的結局就會不一樣。

「我平常可以輕鬆投進的球，今天都突然沒辦法投進，但這就是籃球，這就是體育，」阿提托康波賽後表示，「我現在感覺腿都無法抬起來了，我的身心都很沉重，一切都很沉重，假如米德頓沒有受傷，我想故事的結局或許將會有所不同。」

只能說阿提托康波在這個系列戰已經卯足全力了，因為他在這7場季後賽總共拿下237分、103籃板及57助攻，成為NBA季後賽史上首位能在系列戰當中拿到至少200分、100籃板及50助攻的球員，但他確實在季後賽次輪沒獲太多支援。

可是隨著公鹿今天作客波士頓慘輸塞爾提克28分遭到淘汰，不禁讓人回想起公鹿在例行賽尾聲，刻意戰略性沒有追求東區龍頭位置，藉以避開季後賽首輪遭遇籃網的可能性，如果當時公鹿努力搶到更高排名，且擁有今天G7主場優勢，或許結局才會不同。