廣達(2382)法說會後，美系外資出具報告給予降評至「不現不如大盤」，目標價下修到72元。除了2Q NB出貨恐季減2成外，還有伺服器存貨偏高的壓力。

外資認為，上海封城對廣達的影響遠重於同業，廣達在上海的NB產能逾2成，生產機種多屬高ASP的品項，粗估2Q NB 出貨恐季減2成。以4月廣達營收來看，月減達39%，而同業中英業達月減18%，和碩月減35%，仁寶月減48%。

展望5月，雖然廣達營收可望逐漸復甦，但地緣政治風險對供應鏈的衝擊仍是最大風險。在供應鏈的潛在風險下，廣達高階NB機種訂單可能遭鴻海搶單。對於下半年消費型NB需求對廣達的挹注，外資亦持較保守的態度。

至於在伺服器方面，廣達目前面臨較高存貨的風險。(1)伺服器庫存開始出現在上游廠堆積的情況，顯示在過去6-8個季度的上升週期超大規模訂單後，需求開始出現疲軟。(2)伺服器的交貨期間縮短，使得ODM廠的庫存來到相對高的水位。同時數據串流主要平台的流量，自2月開始出現下滑，人們陸續回到公司上班減少在線上的時間，也暗示對數據中心基礎設施的需求可能會放緩。

雖然外資認為廣達伺服器的存貨偏高，但廣達對第二季、下半年伺服器展望仍正向看待，主因是企業、CSP(大型雲端資料中心) 陸續提高資本支出，需求能見度也較高，且未來AI(人工智慧)、ML(機器學習)發展趨勢不變，樂觀全年伺服器業務仍將維持雙位數成長。廣達首季資本支出約落在42.8億美元，估全年則約100億美元上下，主要用於泰國、台灣、北美等生產基地擴建及設備採購所需。