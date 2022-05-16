美女主播吳宇舒入行多年，她在主播檯上的專業形象以及甜美長相圈粉無數，親民的她也不吝嗇在社群網站分享生活大小事，而吳宇舒昨（15日）則大尺度放送福利，她曬出在泳池邊美照，而當吳宇舒把牛仔熱褲和上衣一脫，裡面則是穿著紅色比基尼，辣照相當吸睛。

吳宇舒昨在網上曬出在泳池邊美照，她發文寫下：「鋒面空檔撿到的好天氣，本來想游泳但實在頗冷啊！」只見吳宇舒身穿牛仔熱褲和短版上衣，白嫩小蠻腰若隱若現，下一張則是吳宇舒脫掉上衣和熱褲，直接以紅色比基尼和小褲褲入鏡，吳宇舒長腿加蜜桃臀相當吸睛，S身材曲線超正點，舉手投足完全不像40歲。

吳宇舒辣照吸引主播簡立喆直呼：「美翻了」，網友也紛紛留言讚：「也太辣了」、「有馬甲線欸，身材不錯」、「身材真好」、「哇 好美的線條 練的（得）真好」、「腰部跟肚臍好誘惑」。

吳宇舒從事新聞工作18年，擔任過記者、主播和製作人，外型亮麗的吳宇舒曾被《FHM男人幫》雜誌評為百大美女第38名，以及在無名小站的「超人氣美女主播」冠軍，同時，吳宇舒也是幸福人妻一枚，她在2013年與同台政治中心組長朱凱翔結婚，吳宇舒可以說是愛情、事業兩得意的代表。