北韓在首度證實境內出現COVID-19疫情之後，當局正奮力對抗疫情擴散。官媒今天報導，領導人金正恩主持一場緊急召開的政治局會議，並下令動員軍方來穩定首都平壤的藥物供應。

路透社報導，北韓上週首度承認正在對抗「爆炸性」的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，專家擔憂，病毒有可能對這個醫療資源不足且沒有疫苗接種計畫的國家帶來毀滅性打擊。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在昨天舉行的緊急政治局會議中，批評內閣和公共衛生部門「不負責任」的工作態度以及組織和執行能力。

根據報導，政府已下令分配國家藥品儲備，不過金正恩表示，北韓採購的藥物並未透過藥局及時準確地送抵民眾手中。

金正恩下令部署軍醫部的「強大力量」，「立即穩定平壤市的藥物供應」。

北韓中央通信社還說，金正恩走訪了位於平壤大同江（Taedong River）附近藥局，以了解藥物供應和銷售情況。

金正恩說，藥局設備不完善，無法順利履行其職能，除了陳列櫃，沒有足夠的藥品存放區，員工也未穿著適當的衛生服。

北韓表示，迄今為止，有「很大一部分」死亡病例是出於人們「因缺乏對Omicron變異株感染病的了解以及其正確治療方法，而胡亂用藥」。

北韓中央通信社報導，國內新增39萬2920多人發燒，另有8人死亡。

北韓目前已累計超過120萬人出現發燒症狀，共50人身亡。報導並未說明有多少疑似病例的COVID-19檢測呈陽性。