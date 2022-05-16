大都會王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）幾天前犯下一個重大的錯誤，他在「日本遺産紀念夜」的5月13日主場登板先發對戰水手。該場比賽邀請紐約日本總領事館總領事森美樹夫開球，當時森美樹夫已經走向投手丘，但是薛爾瑟逕自留在投手丘練投，最後竟沒讓森美樹夫開球。

對此美國、日本球迷出現各種意見，美國球迷也認為薛爾瑟太失禮了，他是聯盟的資深名將，在這種重要場合居然無視他國的開球嘉賓。森美樹夫被練投的薛爾瑟晾在一旁，最後是大都會派人把森美樹夫請下場，讓薛爾瑟繼續投。美國球迷發文指責薛爾瑟「破壞國際關係」。

This guy was supposed to throw the first pitch but Scherzer beat him to the mound and didn’t let him throw it. pic.twitter.com/qoB1u40LYG — Chris Chao (@Chaoscjc) May 13, 2022

薛爾瑟當時有看到森美樹夫，但他仍繼續練投，薛爾瑟的習慣是「開機」之後就全神貫注，他絕不允許被打斷。當時應該是讓森美樹夫開球結束再讓薛爾瑟上去，但是順序搞錯了，如果是在日本職棒，球員會中斷練球讓嘉賓上去，這導致森美樹夫有些難堪地小跑步下場，可以想像他的親友若看到這一幕會有多麼不爽。

大都會事後提出說明並向日方致歉。日本球迷爆發不滿，在網路砲轟薛爾瑟的傲慢，「日本人應該要抵制大都會的比賽。」還有人認為是美國人的種族主義作祟，他們瞧不起日本人，除非你像大谷翔平那麼強。事實上有些美國媒體也搞不清楚甚至寫錯森美樹夫的頭銜，就算球迷平常不喜歡看官員開球，但這種時候算得上是外交事件了，有人呼籲日本政府出面嚴正抗議。