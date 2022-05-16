統振(6170)第一季合併營收為7.69億元，受惠於旗下三大事業體營運穩健成長，貢獻營業利益0.38億元，稅後歸屬於母公司淨利0.47億元，稅後每股盈餘(EPS)為0.54元、年增加22.73%。

統振表示，首季營運受惠於占公司整體營收比重分別為金融科技與通訊服務48％、流通20％兩個事業體的營收明顯較去年同期成長，尤其是金融科技(FinTech)因Q pay的匯款筆數隨著有效註冊會員數的穩定成長而持續創高，第一季FinTech的業績年增41.42%，加上流通事業體新增代理的德國德之寶(Doppel herz)保健食品銷售表現優異，貢獻流通事業1Q營收年增60.85％，挹注統振在這國際局勢波動、海運缺櫃、原物料缺料等負面因子干擾下，第一季營業毛利率20%、營業利益率5%、稅後淨利率8％的水準。

展望第二季，統振維持審慎樂觀看法，將為持續優化公司整體營運表現，讓各子公司發揮在該產業領域的優勢，致力與策略合作夥伴展開各項深化業務合作，能源事業部繼統達與達方合作後，今年四月再降低子公司達振能源股份有限公司的持股比例達36.78%(喪失控制力)，並於4月1日與錸寶科技完成交易，今年四月起統振將不再認列達振之營收。

在少子化趨勢和疫情的影響下，台灣勞動力缺口愈趨明顯，自勞動部啟動第二階段的外籍移工引進專案後的兩週內，包括印尼、泰國、越南及菲律賓等四國至今就已經引進破千人，統振進一步表示，為落實普惠金融，提高外籍移工的消費支付便利性，一方面，優化目前Q Pay APP跨境匯款系統操作便利性，保障移工用戶使用安全性，搶占更多外籍移工小額匯款的市場份額外，另一方面，同步擴增Q Pay的使用範疇，積極與更多合作夥伴接洽合作可能性，讓移工生活增添多元支付選擇，未來可透過Q Pay完成生活上的電子支付、信用評等、票務等，增添集團營運新一波成長動能，並穩坐台灣外籍移工金融科技(FinTech)市場龍頭之地位。