今年57歲的楊繡惠是圈內知名美魔女，也曾坦言身旁不乏人追求，但身旁始終無伴也還沒結婚，沒想到昨天竟在臉書貼出與摯友白雲的牽手同框照，甜喊：「「我們在一起了，恭喜我們吧」，讓外界又驚又喜，連星友們都震驚狂問到底是真的還假的，今天一早(5/16)楊繡惠跟白雲親上火線，乾脆合體開直播說分明。

面對外界一邊喊恭喜，一邊好奇到底他們是不是真的交往？楊繡惠與白雲一整晚都沒有正式對此做出回應，而今天一早楊繡惠在臉書突然開直播，驚喜發現鏡頭中不是只有她，「男友」白雲也一同入鏡，給出了解答：「經過一碗(晚)深思熟慮，我們還是做平凡的朋友比較好」。

交往一事發酵一整晚，楊繡惠今早拉白雲一同邊吃早餐邊開播，她表示就跟po文說的一樣，想過以後兩人還是繼續當朋友就好，理由是：「我爸爸不同意啦」，白雲也補充：「是我們深思熟慮後不同意」，楊繡惠進一步解釋她昨晚說的「在一起」，其實只是「我們兩個在一起喝酒了啦」，沒有真的交往。

楊繡惠也表示，說跟白雲交往只是開開玩笑，要大家別當真，還表示自po文後，她手機有「八百多通」未接來電和訊息，要確認她和白雲的緋聞，讓楊繡惠嚇到魂飛魄散，哀求眾人不要再打了，白雲則解釋他們昨天喝一喝，女方開玩笑說要拍張合照po臉書，結果就出事了，大嘆：「歸剛ㄟ」，還強調兩人沒有在一起，呼籲網友不要說他們「已分手」。

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