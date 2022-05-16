2018年擔任國防醫學院碩士班指導教授的羅姓男子，分別對2名女學生掀衣撫摸，及要女學生頭髮撥開後直視她胸部，還打量身材稱沒有變胖，身材很好！」，台北市政府共裁判3萬元，羅男提告請求撤罰，台北地方法院行政庭認定他構成性騷擾，駁回訴訟。可上訴。

這起案件2020年遭爆料後，國防醫學院除了決議性騷擾事實成立，並召開教師評審會審議，決議解聘羅男，且3年不得聘任為教師。

一名女學生畢業後在2020年4月13日向國防醫學院提出性騷擾申訴，指控她就讀國防醫學院碩士班時羅男是其指導教授，2018年間羅男曾握住她的手稱「手怎麼那麼冰？」，還詢問她有無男友，並且詢問「到幾壘了？」「有無親吻？」「有無擁抱？」「有無全壘打？」

該名女學生說，她曾穿著印有字母的白色T恤，羅男對她說「把頭髮撥開！」並直視她胸部看她所穿T恤上所印之字母，還上下打量丙生身材稱「沒有變胖，身材很好！」、「長得很漂亮，男友有沒有珍惜？男友應該很幸福！」，上開行為讓丙生感覺很不舒服。

另一名女學生獨自1人在教室做報告時，羅男進來該實驗室叫她站好，並詢問其為何穿白色寬鬆運動上衣及短褲，她答稱要運動，羅男說「你很瘦啊！為何要運動！」，然後掀起其她左衣角看，造成其露出腹部，還隔衣撫摸她腰上下來回游移2、3秒。

某日早上她獨自1人在校内實驗室站著秤材料時，羅男一進來就突然間正面用力環抱她，並稱「早！很棒！很早做實驗！」，羅男會假藉一起看筆電螢幕時，以手游移撫摸她背、腰、大腿上側，並有將手停留在她腰部或大腿之舉動，次數至少有十幾次。

2名女學生畢業後向國防醫學院提出騷擾申訴，經院方性平會認定羅男性騷擾行為成立，台北市政府也依性騷擾防治法各別裁羅男1萬5000元、共3萬元，羅不服提起行政訴訟。台北地院佐以相關證據，認定羅男構成性騷擾，市府裁罰無誤，駁回羅的訴訟。