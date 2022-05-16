近來有1名網友在臉書社團《爆廢公社》，分享正妹上班日常照，顏值瞬間引起討論，原來這名妹子皮膚白皙、笑容甜美，穿上職業套裝讓身後車子都淪為配角，她其實是一名汽車業務，副業是無双樂團的音樂家，經常四處表演，擅長國樂吹奏，被網友發現真實身分後，IG帳號也隨之曝光。

溫蒂坐進車裡，身後昂貴車款竟被她的美貌比下去。(圖/溫蒂 IG)

這位正妹名字叫做溫蒂，經常在社群分享日常，工作照方面包括廟會表演、婚禮表演及外拍性感寫真等等，也有自己四處遊玩的照片，居住地似乎是在台中，她很懂得自身優勢，有1張照片在腿部套入黑色長絲襪，坐進昂貴車款之中，絲襪下的肌膚若隱若現，腳下踩著黑色高跟鞋，替她增加不少魅力。

溫蒂戴上毛絨帽，許多人都被她的笑容給圈粉。(圖/溫蒂 IG)

溫蒂她在IG其他照片中，則穿上較為輕便樸實的服飾後，配上微嫩的小臉蛋，又有紅通通的臉頰，平常又喜歡做出可愛手勢，甜美燦笑過後給人留下清新印象，雙眼還會對人放送性感電流，或許她本身年紀也不大，外貌還很像一名女高中生，散發無敵青春魅力，又懂得時尚穿搭和挑選拍照地點，因此擁有1.6萬名粉絲搶著做她的男朋友。

溫蒂同時是名外拍小模，穿上簡單服飾拍出漂亮照片。(圖 /溫蒂 IG)

粉絲對她做出評價：「黑絲襪真的好漂亮」、「好讚的腿戀愛了」、「妳以後就是我的手機桌面了」、「溫蒂太甜美了」、「超美這還需要說嗎？」、「本人真的又漂亮又甜美」、「露肉肉中秋烤肉加菜」、「好香香」、「真是不錯呢」引起網友熱議。