金管會證期局表示，核准元大證券申報發行「元大特選臺灣IC設計產業代表報酬指數指數投資證券」，追蹤連結指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計產業代表報酬指數」，共發行4億單位，每單位發行價格5元，發行總額20億元。

證期局指出，「元大特選臺灣IC設計產業代表報酬指數指數投資證券」發行後將在證交所掛牌，投資人在買賣該指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用及相關投資風險等各項資訊。