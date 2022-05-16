隨著七六人今年提前在季後賽次輪遭到熱火淘汰出局，他們接下來的補強動作自然格外受到矚目，根據《ESPN》記者馬克斯16日搶先爆料，七六人目前鎖定公牛後衛拉文與巫師後衛畢爾，希望可以搶到其中一人補強，但前提是哈登願意降薪留下。

「七六人想要在今年球員交易市場獲得『大魚』，目標就是拉文或是畢爾其中一人，但前提是哈登願意大幅降薪，改跟七六人簽下較低薪資的續約條件，」馬克斯表示，「或是七六人有機會把托必亞斯哈里斯交易出去也可以。」

只是馬克斯的爆料成真機會很低，畢竟哈登跟七六人還有最後一年的4700萬美元球員選項合約，不太可能放棄高薪跳脫合約，改跟七六人簽下較低薪資的續約，況且假如找來拉文或畢爾，代表哈登待在七六人的進攻發揮空間變得更小了。

至於把托必亞斯哈里斯交易出去的機會也不高，因為他下個球季的薪水高達3700萬美元，比起恩比德的3300萬美元還高，哈里斯在場上表現出來的數據，明顯跟身價不符，應該不太可能有球隊願意當冤大頭，來幫七六人完成這種賠錢交易。