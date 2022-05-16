來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖本周運勢，最幸運生肖是兔、馬、羊，屬牛本周悲喜交加，屬狗大起大落，要特別當心。

▍生肖鼠

整體：苦多於樂的一周。周二「犯沖」，周三「犯害」，周四「三合」。

財運：財源極不穩定，周一有錢財到來；周二不利於金錢事宜，需提高警惕。

愛情：周五有「天喜」桃花入命，單身者異性緣強，容易找到合適的情人；有伴侶者彼此溫柔體貼，感情升溫。

事業：事業一般，周三因其他意外之事讓你無心工作，而且職場中會遇到麻煩事，身心疲憊，效率低下。

健康：情緒不太舒暢，容易出現各種不適，需快速放鬆，調節改善。

▍生肖牛

整體：悲喜交加的一周。周一、周五「三合」，周二「犯害」，周三「犯沖」。

財運：財富不太理想，不能靠投機獲得金錢，如果想要過好日子，必須付出努力，勤勞致富。

愛情：周四有「天喜」桃花入命，單身者有望獲得異性邀請，戀愛機率高；但周二需防「爛桃花」，有伴侶者和戀人在一起容易發生爭執，需小心。

事業：事業很普通，工作一定要認真專注，方可避免因分神而造成錯誤。

健康：因壓力到來容易感到疲憊，但放鬆後會讓自己活力滿滿。

▍生肖虎

整體：坎坎坷坷的一周。周一「犯害」，周二、周六「三合」，周四「犯沖」，周日「六合」。

財運：本周財氣不錯，利於合夥，能賺到豐厚的錢財，甚至還會有偏財到來，好好把握。

愛情：周三有「天喜」桃花入命，單身者有告白追求機會；有伴侶者能感覺到愛人的關心，心情愉悅。

事業：事業不好，週四會遇到不少難題，任務無法順利完成；周五只要努力就能順暢起來，打起精神好好工作吧。

健康：本周開始身體容易不適，身心疲憊，但隨著運程好轉，精力會慢慢恢復。

▍生肖兔

整體：開開心心的一周。周三、周日「三合」，周五「犯沖」，周六「六合」。

財運：財富運程極佳，周三、周六會有許多賺錢契機，多聽長輩意見，更能大獲豐收。

愛情：周二逢「天喜」桃花入命，單身者有望找到合得來的伴侶；已婚者不管做什麼都帶著戀人，讓對方十分感動，幸福感滿滿。

事業：事業頗優，進展順順利利，手邊的工作一件件完美結案，周四還能得到長官表揚；不過周五需小心，有小人作亂。

健康：健康好，但不要因此大意熬夜透支身體，保持良好作息。

▍生肖龍

整體：急急忙忙的一周。周四「三合」，周五「六合」，周六「犯沖」。

財運：財富不如意，建議減少不必要的支出，請客吃飯要適當，無需因面子而破費。

愛情：周一有「天喜」桃花，周五「咸池」桃花逢「六合」，周日又有「紅鸞」桃花入命，桃花紛紛如雨，單身者戀愛的好時機。

事業：事業非常好，思維靈活，困難迎刃而解，尤其求職者容易找到高薪工作。

健康：本周開始很有活力，但逐漸因壓力到來，心情變差，身體也略有不適。

▍生肖蛇

整體：樂極生悲的一周。周四「六合」，周五「三合」，周日「犯沖」。

財運：金錢運不理想，盡量減少和他人的財務往來，並且有關錢財之事多謹慎些，小心破財。

愛情：周六有「紅鸞」桃花入命，單身者得到月老線，戀愛運好；周二要避免「爛桃花」，有伴侶者對愛人要一心一意，朝三暮四容易失去對方。

事業：事業不好，會遇到阻礙和麻煩，不要著急，保持良好心態，努力冷靜面對。

健康：容易想太多，轉換思維有助於得到解決。

▍生肖馬

整體：吉祥如意的一周。周三「六合」，周六「三合」。

財運：本周財氣大旺，有貴人來相助，正偏財入帳多多，收穫滿滿。

愛情：周五有「紅鸞」桃花入命，單身者有望結識優秀的異性；有伴侶者小心另一半出軌，要多加留意。

事業：事業上漲，衝勁十足，效率極高，認真積極的態度獲得長官讚揚。

健康：身體無大礙，多吃新鮮的水果蔬菜，平時多補充水分。

▍生肖羊

整體：萬事順利的一周。周二「六合」，周日「三合」。

財運：財源很不錯，賺錢動力十足，曾經的努力和付出，都將會在本周得到豐厚的回報，周日可看到效果。

愛情：周四有「紅鸞」桃花入命，單身者有人介紹對象；有伴侶者可能因一時糊塗，讓戀人傷心，快清醒吧。

事業：事業不錯，得貴人的幫助，不管是在職工作者還是求職者都能心想事成，得到自己想要的結果。

健康：生活比較順心，沒有煩惱之事到來，身心愉悅。

▍生肖猴

整體：平穩安心的一周。周一「六合」，周日「犯害」。

財運：財富不好也不壞，賺錢沒動力，不如在家好好陪伴家人，家庭和睦也能提升財運。

愛情：周三有「紅鸞」桃花入命，但周五要避免「爛桃花」，有伴侶者須潔身自愛，不要介入他人的感情，對誰都不好。

事業：本周事業進入高升期，要好好把握。多一些信心，周一、周二可交出一份令人滿意的成績。

健康：任何情況下都不要透支自己的身體，切記健康最重要。

▍生肖雞

整體：平淡無奇的一周。周一「三合」，周六「犯害」。

財運：財氣下降，不要幻想一夜暴富，凡事穩紮穩打，平時多節約，這樣可留住錢財。

愛情：周二有「紅鸞」桃花入命，單身者會表現自己比較惹異性喜愛；有伴侶者有吵架冷戰情況，需多溝通。

事業：事業稱心如意，懂得自我調試總結，願意和大家分享經驗，人際關係上升。

健康：控制脾氣，注重保養，多運動，身體才會更加健康。

▍生肖狗

整體：大起大落的一周。周二「三合」，周五「犯害」。

財運：金錢運較差，有金錢損失，不要相信不可靠的財富神話，更不可上賭桌。

愛情：周一有伴侶者感情運下滑，容易忽略戀人；周日又有「天喜」桃花入命，單身者形象佳，有許多異性靠近。

事業：工作任務繁多並且重，壓力增大，還需妥善應對，不要因粗心大意而出錯。

健康：工作不要太拚，會讓身體吃不消，勞逸結合效率更高。

▍生肖豬

整體：好好壞壞的一周。周一「犯沖」，周三「三合」，周四「犯害」。

財運：運氣差，破財失財指數高，周一有上當吃虧的可能；周二有小小的財運，但也要冷靜思考。

愛情：周六有「天喜」桃花入命，單身者能享受到美好的戀情；有伴侶者被甜蜜的氛圍包圍著，彼此關係更進一步。

事業：職場運良好，才華得到施展脫穎而出，而且還能獲得長官認可和器重，事業步步高。

健康：身體容易出問題，早睡早起，注意飲食規律。

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