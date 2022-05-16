本土疫情延燒，但為了和病毒共存，降低對正常生活的影響，中央流行疫情指揮中心日前與地方政府討論居隔「3+4」鬆綁措施，只要接種3劑加上快篩陰便可免居隔，這部分尚未取得共識，僅有1縣市要求維持原居隔強度。衛福部次長薛瑞元今(16)日表示，至於是哪個縣市，討論過程就不方便透露，否則媒體發布出去會有「奇奇怪怪的後果」。

立法院社福及衛環委員會今(16)日召開「日本核食解禁對國人健康的影響與危害」公聽會，針對福島食品解禁對國人健康的影響，邀請各界討論。

昨日指揮官陳時中於記者會上提到，為了減少行政壓力，擬將「3+4」放寬，只要接種3劑加上快篩陰便可放寬居隔，只有一個縣市要求維持相同居隔強度，相關措施要再經過討論後才會定案，

究竟不願意放寬的縣市是高雄還是花蓮？薛瑞元會前受訪指出，不方便透露是哪個縣市，否則媒體寫了新聞出去就會有「奇奇怪怪的後果」，討論過程不需要公開，結果再公開就好，上路時間這一兩天就會出來。