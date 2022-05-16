天使16日結束與運動家4連戰，在大谷翔平首局兩分炮的帶領下，天使一路領先到底，終場以4比1獲勝，在系列賽取得3勝1負。大谷翔平打第三棒，在卓奧特（Mike Trout）安打上壘之後，大谷先是揮空一顆進壘的沉球，接著瞄準下一顆比較高的沉球全力出棒，這球一出去就知道是全壘打（425呎），個人本季第8轟！

前一戰才達成大聯盟百轟里程碑，成為最速百轟的日本選手，大谷此戰持續轟炸運動家。第3局天使第一棒沃德（Taylor Ward）擊出三壘打，運動家投手孟塔斯（Frankie Montas）鼓起勇氣對決並成功三振卓奧特。接著輪到大谷打擊，孟塔斯卻不敢硬拚，以敬遠四壞讓大谷上壘，然後再三振掉後面的安森尼阮棟（Anthony Rendon）。

大谷上個球季獲得聯盟最多的20次敬遠四壞，本季累積3次也暫居第1。雖然他還未回到最佳狀態，目前打擊率0.257、攻擊指數0.790，但足以讓對手害怕，他此戰還有一次盜壘失敗。

天使左投山多沃（Patrick Sandoval）先發6.1局失1分表現優異，自責分率1.91在美聯名列前茅，幫助天使摘下重要一勝。身為美西的勁敵，運動家自從2019年5月就不曾在主場系列賽輸給天使，這次是天使暌違好一陣子再次征服運動家主場。