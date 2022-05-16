旭隼(6409)4月單月營收為20.8億元，年增51%，再創歷史單月新高；累計前4月營收為63.5億元，亦創歷史同期新高，年增31%。不斷電系統為長期穩定成長之產業，短期外部環境影響略有波動。但就全球眾多產業而言，仍需要穩定的備援電力保護相關資料及設備。目前全球整體經濟環境仍受肺炎疫情影響，客戶對於未來分散生產風險的委外需求逐步提昇，此外，烏俄戰爭造成歐洲的電力供應不穩定，亦間接刺激不斷電系統UPS的終端需求。

不斷電系統（UPS）ODM廠旭隼（6409）去年全年營收為169.5億元，創歷史新高，年增24%。而今年首季獲利5億元，EPS達5.75元。

法人認為，旭準營收強勁歸功於頂級品牌UPS供應商不斷增長的外包需求，而此一需求未來可能還持續擴大。去年4Q旭隼營收49億元，亦創下歷史單季新高。

旭隼的主要產品線包括不斷電系統(UPS)、太陽能逆變器(PV Inverter)、電源轉換器(Inverter)等；生產基地有深圳廠、中山廠、越南廠等。

旭隼的營收結構中，不斷電系統UPS(營收占比約68%)，太陽能逆變器PV Inverter及逆變器Inverter營收佔比約25%，零件及備品營收占比約7%。其中不斷電系統UPS的應用領域包括:電腦、伺服器、機房、醫療設備和通訊設備等。而逆變器Inverter的應用則有太陽能發電系統和須長期備源之設備。