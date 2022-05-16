5月13日全體上市公司總市值為49兆1,829.38億元，較前周五（6日）總市值減少1兆7,520.83億元，周減幅為3.44％。國票投顧本周看好五大題材類股，包含：ABF股、MCU股、PCB股、矽晶圓股、IC設計股等，預期本周指數在15,700-16,200點區間震盪。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1. 上周五加權指數大漲215點，以15,832點攻過前方長黑一半位置，有初步止跌的跡象，而關鍵指標的電子指數表現更強，幾乎完全吞噬5月12日長黑K棒，在電子股回神的激勵之下，台股有望展開一波反彈行情。

2. 聯準會主席鮑爾聲明，接下來2次FOMC會議升息2碼是合適的，而聯準會另一重要官員戴莉亦支持此一論點，緩解各界對於資金過度緊縮的疑慮，短線最恐慌的時期應已度過。

3. 5月12日大盤融資維持率149.47％，比去年5月本土疫情爆發時的數值還要更低，可見融資浮額已有相當程度清洗，有利近期盤勢回穩向上。

4. 美國10年期公債的殖利率回落，近日以2.88％，來到5月份的次低點，先前科技股承壓的狀況將得到改善，可望提振盤面多頭信心。