台股今年初開盤迄5月13日共84個交易日，集中市場總成交值為24兆6,483.83億元，市場日均值為2,934.33億元，股票成交量周轉率為46.11％。康和投顧預期本周指數區間15,500-16,100點，本周看好八大題材類股，包含：網通概念股、矽晶圓股、IC設計股、晶圓代工股、第三代半導體股、二極體股、高速傳輸股、汽車股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1. 4月份美國CPI月增率為0.33％，主要是受到能源價格下滑2.7％所致，不過顯示通膨隨著消費淡季到來，價格壓力也逐步顯現，有望帶給市場相對安定的情緒。

2. 美國4月非農就業人數增加42.8萬人，失業率報3.6％，持平前月表現；就業市場仍維持成長格局，對於經濟表現有正向挹注。

3. 台灣4月份出口為414.6億美元，較前月下滑4.7％，不過年增率高達18.8％。儘管地緣政治風險與中國封城等因素干擾，整體出口仍維持相對強勁表現。