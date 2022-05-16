國民黨立委呂玉玲爭取國民黨提名參選桃園市長，呂玉玲今天接受《POP撞新聞》採訪，秀出桃園486位里長連署書展示自己基層雄厚實力，呂玉玲也相當有自信說，「我就是最強的，我有信心。」

主持人黃暐瀚問呂，外界認為呂民調不比前台北市議員羅智強高，但也有人說桃園一定要在地才能選？呂玉玲說，基層鄉親不斷勸進她，桃園13區的婦女會、宗親會、旅桃同鄉會、榮民退將團體都支持她，國民黨籍市議員也有9成表達支持。

呂玉玲也秀出一份里長連署書，她指出，桃園有504位里長，其中有486位里長連署支持她參選桃園市長。呂玉玲也很有自信說，她就是最強的人選。

黃暐瀚也問呂有沒有看過之前羅智強公布的民調？呂玉玲說，她沒看過不予置評，不過她宣布參選這20幾天，自己做的內參民調其實還不錯，大家都很接近。至於黨中央如何產生人選，都尊重黨中央機制。

黃暐瀚也問呂怎麼看待羅智強來桃園？呂說，歡迎羅智強來桃園，不過地方自治精神就是在地取材，桃園國民黨人才濟濟，黨中央要認為人才不夠才會派人來協助，這叫空降，至於羅智強4月突然決定來桃園服務，「這不叫空降，這叫跨區」。

呂也說，桃園是族群融合大家庭，大家都是一家人，羅智強應該先來敦親睦鄰、熟悉人情世故，才能苦民所苦，「玉玲姐姐願意協助智強，一起為桃園打拚。」