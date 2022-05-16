生活中總是會有許多的不順心，然而每個人遇到挫折的心境都有所不同，大部分的人或許會開始埋怨生活中所有的不如意，不過有3個星座的朋友卻會樂觀面對，他們看待事情的態度相當正面積極，滿滿的正能量也讓身邊眾人佩服，而天生的樂天性格也讓他們在面對困境時，往往能帶著輕鬆的心態面對，並迎刃而解。

★雙子座

雙子座從光明的角度去看待事物。(圖/翻攝自觸mii)

雙子座的大家很願意從光明的角度去看待事物的樣貌，他們在行動上或許不是那麼的積極，但他們的思想及態度卻會非常正向，當雙子座遇到挫折時，他們總會從細節處找到事物最好的一面，且即便生活再難，他們也會用幽默的態度來讓自己輕鬆一點，而雙子座也堅信以如此樂觀的態度面對困境，事情也會往好的方向發展。

★牡羊座

牡羊座擁有厚實的心理安全感。(圖/翻攝自觸mii)

牡羊座的樂觀完全來自於他們良好的心理素質，他們擁有非常厚實的心理安全感，這讓牡羊座們即便是遇到非常悲慘的狀況，他們也能不對此感到害怕，危機意識以及對事物的敏感度對牡羊座來說實在是低得可憐，不過這也讓他們能敢做敢言，不畏懼挫折的正向態度，是他們性格樂觀的來源。

★射手座

射手座除了樂觀也很堅強。(圖/翻攝自觸mii)

射手座可以說是十二星座中最正向樂觀的存在，他們就是一個自信的發光體，這股正能量滿滿的氣息也會感染身邊的人，而射手座除了有非常樂觀的心態外，他們對於面對挫折重新再站起來也有很大的動力，隨時都能重拾自信和樂觀的心態，強大的正向能量讓大家都驚艷不已。

即便人生再苦，還是要以樂觀的心態積極面對，以上3星座的大家能保有如此心態真的很難得，以自身的滿滿正能量來征服挫折，隨時保有樂觀的態度，相信大家的生活也能越來越好。