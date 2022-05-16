疫情持續延燒，台灣確診人數截至5/15已高達68,769人，此時的我們該如何因應？其實無論是否確診都應該提升免疫力，也可以預防其他疾病的入侵！疫情期間，除了減少出門次數、避免擁擠空間、勤洗手、養成運動習慣外，最重要的是「吃」出免疫力。

1、 補充維他命C

台灣是水果王國，許多水果中都富含維他命C，最廣為人知的就是芭樂，但又有分紅心芭樂與珍珠芭樂，以維他命C含量來看，紅心芭樂高於珍珠芭樂；此外還有釋迦、龍眼、台灣土棗、黃金奇異果、木瓜、甜柿、香吉士、草莓、楊桃、荔枝、榴槤、文旦、柳橙、檸檬等等，種類繁多，除了提升免疫力外還能促進腸胃蠕動，好處多多。

2、 補充維生素B群

維生素是維持生命的重要養分，但人體大多無法自行製造或合成，故需要靠食物來取得。富含維生素B1的食物有瘦肉、蒜頭、豆製品、糙米、洋蔥；B2則有鯖魚、沙丁魚；B3包含雞肉、肝臟及胚芽；B5則有玉米、蘑菇、酵母、豆莢；B6有鮭魚、蒜頭、納豆、糙米；B7為穀類、堅果、芝麻；B9即是葉酸，包含花椰菜、紅蘿蔔、香蕉、橘子；B12是蛋黃、肉類及牡蠣。食物種類多元，故每日攝取均衡營養才能補充身體所需的B群。

3、 菌菇類

不同種類的菌菇類對身體好處多多，包含香菇、杏鮑菇、金針菇及秀珍菇，其中秀珍菇富含多種氨基酸及維生素，有助提高免疫細胞活性，增強免疫力。

4、 地瓜

地瓜富含維生素A，尤其紅肉地瓜含量更高，每100公克紅肉地瓜就有約10490 IU的維生素A，含量更是紅色大番茄的6倍以上。

5、 茶

無論紅茶、綠茶還是無咖啡因的茶類，皆含有豐富的茶胺酸，而茶胺酸是提升免疫力的關鍵幫手，甚至有助於舒緩情緒、減少壓力及幫助睡眠。

平日透過良好的作息及飲食已成關鍵，每日除了好好休息之外，攝取均衡營養才能對抗外在病毒，就算生病了也能快速康復好好生活！