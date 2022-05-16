I MEAN 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rZ6yfSHhwZ — x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 16, 2022

沒想到這場關鍵的季後賽次輪第7戰，竟會變成如此誇張的一面倒局面！獨行俠16日跟地主太陽打完上半場，就取得30分遙遙領先，更在第3節就把領先差距擴大到40分以上，獨行俠最後以123比90宰翻太陽，4勝3敗挺進西區冠軍賽面對柯瑞領軍的勇士。

東契奇一開賽包辦獨行俠前8分，幾乎替這場G7提前定調，因為隨後獨行俠就靠東契奇、丁維迪兩人凶猛火力，轉眼擴大領先到20分以上，甚至打完上半場，獨行俠57比27大幅領先，光是東契奇在上半場就拿跟太陽全隊一樣多的27分。

丁維迪半場也拿21分，太陽打成如此離譜的主因，在於戴文布克、保羅兩大主力太過低迷，布克半場投7中0，含三分球投2中0，僅靠罰球拿到2分，保羅半場投4中0，只拿1分，也讓太陽上半場投41中10，命中率只有2成44。

太陽來到下半場仍然低迷，讓獨行俠一開始就打出18比7小高潮，場上比數變成75比34，也讓地主太陽球迷開始狂噓，畢竟太陽真的輸到太難看了，比賽也早早進入垃圾時間，太陽的離譜低迷表現，讓這場關鍵第7戰變得超級難看。

東契奇攻下全場最高的35分，外加10籃板、4助攻，丁維迪替補貢獻30分，布朗生24分、6籃板；太陽反而是替補前鋒卡麥隆強生12分最高，戴文布克全場投14中3，含三分球投4中0，只拿11分，保羅10分、4助攻，太陽全隊今天表現太過荒腔走板了。