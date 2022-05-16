衛福部次長薛瑞元今（16）日在立法院接受媒體訪問時表示，基隆2歲男童確診高燒，基隆衛生局詢問4家醫院卻收治無門，要檢討的只有地方政府沒有善用EOC（緊急醫療應變中心）體系功能，如果基隆市衛生局有使用的話就能直接送到醫院，基隆衛生局有疏失。

薛瑞元今上午出席立法院社福及衛環委員會召開的「日本核食解禁對國人健康的影響與危害」公聽會，媒體問及基隆一名2歲男童上周因確診新冠肺炎高燒不斷，當時基隆衛生局逐一致電基隆長庚、三總、台大與馬偕等醫院卻收治無門，最後在北榮搶救下仍不幸病逝，而中央流行疫情指揮中心強調問題出在程序問題。

薛瑞元表示，針對本起事件，要檢討的只有地方政府沒有善用EOC（緊急醫療應變中心）體系功能，如果基隆市衛生局有使用的話就能直接送到醫院，而不是一家一家打電話，可能是聯絡協調上有什麼問題，導致當天值班人員不知道EOC的管道來快速聯絡。