陳姓男子企圖利用假車禍詐領保險金，被警方調閱監視器破獲。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

得不償失！23歲的陳姓男子騎機車在私人停車場內自摔，由於保險不理賠，竟然異想天開利用雨天製造假車禍，企圖詐領保險金。台南市警四分局員警獲報處理後，發現監視器影像與陳男的說法不一致，經深入追查才發現他的犯行，全案訊後依偽造文書罪嫌送辦。

警第四分局14日12時接獲陳男報案，指在安平區光州路發生自撞車禍。對方還告訴員警，由於案發時下大雨，他所穿的雨衣無法完整遮蔽身體，於是將機車騎到路邊調整雨衣，卻不慎撞到中華電信的機箱。警方受理報案後，也依規定製作筆錄，並開立交通事故登記聯單。

不料，警方事後調閱監視器，卻發現陳男並不是自摔，而是到達現場停車後，自行將車輛傾倒，經傳喚對方到案說明，他才坦承為了申請保險理賠謊報車禍。

警方進一步追查發現，陳男機車的確曾經自摔，但地點是在私人停車場內，並不在保險公司承保範圍內，因此聽信他人的指使，以為只要假裝在一般道路發生車禍，即可申請理賠。如今不僅得不到理賠，還多了一條偽造文書罪。