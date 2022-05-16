國內疫情嚴峻，防疫商品熱銷，醫療通路股首季業績表現出色，杏一(4175)首季稅後淨利3,085萬元，年成長近2成，大樹(6469)淨利則是1.1億元。台灣政策已定調與疫情共處，短線快篩與藥品市場需求將處於高檔，醫療通路股族群第2季營運動能可望持續。

杏一首季稅後淨利達3,085萬元，年成長近2成，EPS0.86元，年增率增加1成，分析成長原因與社區型門市綜效發揮及防疫商品熱銷有關，揮別過往受疫情衝擊醫院型門市業績而致使整體營運下滑的情況。杏一強調，國內快篩試劑供不應求，將持續向廠商爭取進貨，以滿足民眾對快篩試劑的需求。

新冠肺炎在台灣爆發開來，短期疫情緊張，中長期來看，將有望逐步恢復正常生活；為迎接後疫情時代來臨，杏一發展策略已從過往治療醫學邁向預防醫學，通路商品主軸從協助照護、治療，逐漸調整增加營養和保健等，反映在第一季業績上，雖快篩試劑、血氧機等量能大增外，提升免疫力的保健食品，包括維他命C、B群也成貢獻的主力之一。

延伸以照顧消費者為主的企業使命，杏一獨家代理的「MEDI」護具產品，即是引進德國且具備保健照護的功能，其品項多元，包含防止運動傷害的護膝和護踝、在醫護界深具口碑的醫療級彈性襪，及提供患者使用之護腰等；另「MEDI第四代脊椎強化骨架」今年更榮獲第24屆SNQ國家品質標章，杏一特別舉辦MEDI門市體驗活動，讓消費者直接感受商品的優異之處。

大樹首季累計營收31.9億萬元，營業毛利8.4億元，營業利益1.3億元，稅前淨利1.4億元，本期淨利1.1億元，歸屬於母公司業主淨利1.1億元，基本每股盈餘1.67元。