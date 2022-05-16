57歲美魔女楊繡惠昨深夜曬出與51歲白雲合照，稱「我們在一起了，恭喜我們吧」，發文不只震驚網友，就連演藝圈好友也嚇一跳，楊繡惠和白雲緋聞在網上瞬間炸鍋，而楊繡惠和白雲今（16日）早則合體開直播，澄清兩人是開玩笑，呼籲大家不要當真，其實，楊繡惠除了和白雲的緋聞已傳了許久，她過去也曾和男星陳文山、馬國賢鬧緋聞，楊繡惠還故作無奈說：「可以有下一位嗎」。

楊繡惠和白雲昨晚因一張摟腰照，加上楊繡惠開玩笑稱：「我們在一起了，恭喜我們吧」，但白雲一張囧臉，讓外界都對兩人的「喜訊」半信半疑，而楊繡惠和白雲今早則合體開直播，並強調：「經過一碗（晚）深思熟慮，我們還是做平凡的朋友比較好」，兩人表示發文是開玩笑，呼籲大家不要當真，楊繡惠還秀出手機求饒說，她已有「八百多通」未接來電和訊息，要確認她和白雲的戀情，讓楊繡惠嚇到魂飛魄散。

其實，楊繡惠不只和白雲的緋聞傳了許久，她過去也曾和男星陳文山、馬國賢鬧緋聞，楊繡惠日前作客網紅「HOOK」的頻道，還故作無奈說：「可以有下一位嗎，他們兩個（白雲、馬國賢）都小我5歲」，幽默發言逗樂全場。

儘管如此，海派的楊繡惠仍不避諱和緋聞男友們同台，她就曾在臉書PO出被白雲、陳文山和馬國賢抬起的合照，還幽默發文：「我的緋聞男友通通到齊」，照片中，白雲、陳文山和馬國賢做出吃力表情把楊繡惠抬起來，楊繡惠為了防止掉下來，還緊緊抓住白雲的手，發文吸引女星唐玲直呼：「女神真搶手」、網紅鳳梨也留言：「阿姐...安餒甘賀...（這樣好嗎）」，對此，楊繡惠搞笑回應：「安內（這樣）很快樂」。