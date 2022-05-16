多位苗栗縣議員、黃國苗黨部、婦女會、青工會、大湖地區農會等單位到場支持。（李京昇攝）

年底大選將至，苗栗縣議會議長鍾東錦有意參選下屆苗栗縣長，但最近有人指控他有殺人、強姦等罪前科，鍾東錦16日早上9點在國民黨苗栗縣黨部召開「向鄉親報告」記者會澄清，他強調，許多傳聞都是惡意抹黑，若有人能拿出證據，他可請辭議長一職，並退出政壇。

鍾東錦表示，黨中央最近接獲疑似敵方陣營以及有心人士的消息指稱，他有強姦、殺人等前科，因事涉個人名譽與苗栗縣未來發展，也可能對國民黨選情造成傷害，他要出面慎重澄清。

鍾強調「絕非事實」，他也請對方拿出證據，如有證據他馬上請辭議長、退出政壇，但若拿不出證據，將再蒐集相關資料後委請律師提告。

至於苗栗縣長選戰，鍾東錦說，他不會因為遭到抹黑、打壓而退縮，呼籲黨中央不應聽信謠言，堅持對內改革、對外團結的態度，尊重苗栗鄉親，推舉最具民意基礎、最強的縣長候選人。

鍾東錦指出，然而隨著他黨人選陸續敲定，國民黨中央先是對苗栗傳達不會辦理初選，接著又仿照前台北市議員羅智強模式，由秘書長黃健庭告知「民調太低」，但3月和4月分別由不同單位進行2次民調，都顯示他的民調不但是黨內第1，與其他政黨候選人進行對比式民調，也是他的支持度最高，說他民調低的根據不知從何而來。

至於被指涉前科部分，鍾東錦回應，他20幾歲剛出社會，對愛情懵懂，當時曾交往一名女友，並不知對方已婚，他為自己未能察覺、詢問對方身分而誤陷妨害家庭的疏失，感到懊悔，但與「強姦」相差十萬八千里。

另外，稱他涉及「殺人」，應該是在他年少氣盛時，曾與昔日同窗飲酒後爭執打架，過程中為求自衛，不慎劃破對方肚皮，因此縫了好幾針，事後，他向對方道歉並取得諒解，直到現在與當事人家屬仍是非常要好的朋友，儘管如此，因為一時意氣用事，做了不良示範，鍾東錦也表示歉意。

鍾東錦指出，這些都是30幾年前的陳年往事，年輕時曾犯的過錯已付出代價，隨著年紀增長成熟，也一直在努力回饋社會、讓自己成為更好的人，如果有心人現在為了選舉，就要用這種抹黑、誣陷的方式來汙衊他，那麼不但無法逼退他，反而為了捍衛個人名譽與苗栗縣政發展，他更必須挺身而出。

鍾東錦表示，站在朱主席的立場，他充分理解黨中央有提名的考量，因此，他已向朱主席詳細地說明所有事件的來龍去脈，並且宣誓，只要有人可以拿出所謂「強姦」、「殺人」的證據，他立刻辭去議長職務、退出政壇，甚至發送舉報獎金10萬元，記者會現場，鍾東錦也請來律師見證，日後如再有人未經查證就以訛傳訛、惡意汙衊抹黑，將立即提告。

他說，年少輕狂的歲月曾經犯過錯誤、為了朋友間情誼曾經走錯道路，但絕非謠傳的「黑道」、更從未涉入「幫派組織」，他曾因少不更事留了案底，就被當時的警總以管訓名義，無緣無故送進監獄坐「黑牢」，無處申冤、被人看不起的教訓，讓他暗暗在心中立誓，有朝一日，絕對不能讓這樣事情再次發生在台灣這塊土地上，一定要給犯錯的人重新站起來的機會。

因此，擔任議長以來，總共已捐助新台幣400萬元薪資，專款專用作為國中小學生的獎學金，就是希望提供適當資源，從小引導學生走向正確的道路。

鍾東錦指出，因為自己犯過錯，所以會比別人更努力，相信「人在做、天在看」，希望透過這一次站出來說明事實真相，給家人、給黨員、給鄉親一個交代，更期望黨中央不應聽信抹黑、放話的誣陷，更不能走回黑箱作業的窠臼，透過公平、公正、公開的方式，拔擢出最有能力的縣長候選人。

記者會現場有副議長李文斌、縣議員余文忠、黃月娥、孫素娥、江村貴、廖英利、楊文昌、陳碧華與黃國苗黨部、婦女會、青工會、大湖地區農會等單位成員幹部、熱情支持者等人都到場聲援，眾人也齊聲高喊「苗栗願景、前程似錦」、「加油、加油 鍾東錦」，為鍾東錦加油打氣。