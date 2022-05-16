台積電近期股價表現弱勢，上周一度來到505元創波段新低，今(16)日則在費半反彈激勵下，早盤強彈13元最高來到524元。一名網友用本益比計算，台積電的合理價格帶落在450元附近，引發熱烈討論。

有網友回顧台積電的發展歷史，2015～2016年成長性較不明顯，當年最低本益比落在10倍，2017年台積電最低本益比是15倍，代表的是高速成長的開始，台積電這幾年的最低本益比區間，則落在15.38～18.62倍。

該名網友進一步指出，台積電13日收盤股價511元，目前第1季的EPS〈每股盈餘〉已知為7.82元，近4季EPS是25.44元，本益比算出是20.08倍，若以這幾年的本益比區間來看，回推股價介於381.6元至473元，他認為450元是合理價格帶。

他分析台積電第1季財報表現亮眼，因此推測等到後續財報陸續開出後，台積電的便宜價格區間不只450元，價格可能還會上修，下半年有3奈米要投產，市場預估台積電全年EPS落在32元。他也提醒，當台積電的毛利淨利成長率若小於20％就要多小心，因為成長股不可能永遠無限成長，一般會成長5~10年，之後就會走向平原區放緩，停滯甚至進入衰退，像大立光就是例子，走過10年，幾乎回到起漲點。

統計數據顯示，台積電總股東數屢創新高，已經連續6周創高，從4月1日的121萬人，5月13日時已經來到135萬人，再寫歷史新高。