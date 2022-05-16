不管是否染疫，當喉嚨腫痛時，那種連吞口水都像刀割的辛苦，實在讓人食不下嚥。但是沒有充足的營養和水分，又怕身體失去強大能量對付病魔。營養師建議，當喉嚨痛嚴重時，包括辛辣和酸性食物、油炸、過燙、偏乾又鬆散的食材，堪稱4大NG地雷食物，最好避開。要改善吞嚥疼痛，可以採用4種食物型態，讓營養更容易被吞下肚。

●喉嚨痛原因多元 急性發作期 這樣吃緩減吞嚥疼痛

喉嚨痛的原因很多，包括外傷性、感染性、腫瘤性等。外傷性可能原因像是魚刺卡喉或是誤吞異物導致喉嚨傷害；感染性喉痛則以病毒感染居多，像是近日的新冠病毒、流感病毒等都屬這類，屬於急性發作。

當急性喉嚨痛時，首當其衝就是吞嚥困難，有時即使喝水也大感疼痛，更不要說吃東西，許多人因此食慾大減。《好食課》營養師林俞君指出，的確有些食材會加重疼痛感，包括：

1.辛辣/酸食物：刺激口腔食道黏膜，使發炎疼更嚴重。

2.油炸食物：易生自由基加重發炎，口感較硬偏乾，吞嚥時易損傷黏膜。

3.乾且易鬆散的食物：建議不要單吃炒飯、餅乾、鳳梨酥等乾且易掉屑的食物，可於食品中配湯或水，也可以勾芡方式，使食物滑順些好入口。

4.過燙食物：建議可以先放涼再食用。

林俞君營養師指出，急性喉嚨痛期間，可以將食材處理得更為滑順Q軟，能緩解吞嚥疼痛。但也要提醒，若是家有小孩、老人，也要注意滑順食材的大小，以免卡喉。營養師建議：

1.滑順食物：可準備有湯汁、勾芡或自帶黏液的食物，例如滑蛋、湯麵、秋葵、山藥、納豆等。

2.軟質食物：如果凍、布丁、蒸蛋、香蕉、木瓜等口感較軟的食物，或可將食材切細剁碎，並煮軟一些再吃。

3.冷食冷飲：如果喉嚨痛但並未伴隨嚴重咳嗽時，冰淇淋、無糖茶飲、電解質飲品等冷食冷飲，可以強化吞嚥反應，並稍微減緩喉嚨的疼痛感。但若咳嗽也很頻繁，還是以室溫為宜，先不要嘗試冰冷飲食。

4.液態食物：如果真的食不下嚥，可以考慮稀飯、湯放涼，或將蔬果、肉品打成果汁及肉泥食用。

(圖/好食課提供)

●慢性喉嚨痛別輕忽 不舒服超過1周未癒宜就醫

一般來說，外傷型及感染型喉嚨痛，在7-10天內症狀應可緩解或消除。中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉科指出，若是常常感覺吞嚥疼痛、有異物感、喉嚨乾、喉嚨癢時，除了避開刺激喉嚨的食材及料理方式外，也要警覺可能有慢性咽喉炎、胃食道逆流甚至癌症的可能性，需要就醫檢查為宜。