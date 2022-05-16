路透社援引消息人士報導，印度最大零售商信實集團（Reliance Group）將收購國內數十個小型雜貨和非食品品牌，目標是建立一個規模達65億美元的消費品事業王國，以迎戰聯合利華（Unilever）等外國巨頭。

印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）的信實集團擬在6個月內創建一個由50至60個生活雜貨、家居用品和個人護理品牌組成的消費品事業組合，也已經著手招募一支分銷大軍，要將這些產品引進印度各地的家庭式小商店和規模較大的零售商場。

信實的「Reliance Retail Consumer Brands」消費品事業旗下產品，將同時在安巴尼由2,000多家雜貨商場組成的實體店網路，以及「JioMart」電商平台上架，鎖定印度逼近9000億美元的零售市場。挾著其龐大的人口，印度已經成為全球最大的零售市場之一。

一名消息人士透露，信實和大約30個本地熱門小眾消費品牌的協商已經進入最後階段，將完全收購這些品牌，或是建立合資銷售夥伴關係。

信實總計準備砸下多少錢收購這些品牌目前尚不得而知，另一名知情人士透露，該集團已經為這個新事業設下營運目標，預計5年內該事業年銷售額可達5000億盧比（約65億美元），「信實將成為品牌之家，而這將是尋求『無機增長』（inorganic growth）的一盤大棋」。

信實尚未回應媒體要求置評的詢問。

消息人士表示，信實將藉由這個新的事業計畫，挑戰一些全球最大的消費品集體，例如雀巢、聯合利華、百事可樂和可口可樂等這些已經在地耕耘數十年的知名品牌。

然而要擊敗這些在印度設有製造工廠的知名外國企業，以及在這個擁有14億人口的大國銷售旁氏（Pond's）乳霜或美極（Maggi）麵食等世界知名產品的數千家分銷商，這顯然不是一項容易的任務。

根據聯合利華印度分公司出具的報告，上年度（截至2022年3月）全年銷售額達到65億美元，且每10個印度家庭中，就有9個至少使用其中一個聯合利華的品牌產品。

印度Ambit Capital消費市場分析師Alok Shah表示，現有的知名品牌已經積累相當高的品牌價值，很難與它們競爭。如果信實要走的是「無機增長」路線，他們是能加快擴大規模的速度，但他們需要獲得定價和分銷權才能與更大的對手競爭。